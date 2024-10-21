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Санду перемогла у першому турі виборів у Молдові: підсумкові цифри

Понеділок 21 жовтня 2024 18:41
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Санду перемогла у першому турі виборів у Молдові: підсумкові цифри Фото: Мая Санду, президент Молдови (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Молдові за результатом обробки 100% протоколів на президентських виборах більшість голосів набрала чинна глава держави Мая Санду. Її основним опонентом став Олександр Стояногло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії Молдови.

Було оброблено загалом 2219 протоколів, що складає стовідсоткову кількість.

Так, чинного президента Молдови Маю Санду, яка є главою держави з 2020 року, на виборах загалом підтримали 42,45% виборців.

Підтримуваний проросійською Партією соціалістів кандидат від ПСРМ Олександр Стояногло має 25,98%,

Лідер "Нашої партії" Ренато Усатий отримав 13,79%.

Варто зауважити, що у зв'язку з тим, що Санду не вдалося набрати 50% голосів, має відбутися другий тур президентських виборів, який планується на 3 листопада.

Вибори в Молдові

Раніше повідомлялося, що у неділю 20 жовтня у Молдові відбулися президентські вибори, й одночасно у цей день також був референдум про вступ країни до Євросоюзу.

Зазначимо, що вчора у Міністерстві закордонних справ Молдови звинуватила російську сторону у створенні штучних черг на виборчих дільницях.

Додамо, раніше віце-прем'єр-міністр Молдови Крістіна Герасимова звинуватила РФ у масштабній кампанії щодо дестабілізації політичної ситуації в країні. За її словами, Москва витратила близько 100 млн євро на спробу зірвати президентські вибори та референдум щодо вступу Молдови до ЄС.

Більш детально про результати виборів та референдуму у Молдові - у матеріалі РБК-Україна.

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Молдова Президентські вибори Мая Санду
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