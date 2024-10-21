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Санду буде складно переобратися на другий термін: аналітик назвав причини

Понеділок 21 жовтня 2024 20:37
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Санду буде складно переобратися на другий термін: аналітик назвав причини Фото: Майя Санду, президент Молдови (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Роман Кот

Президент Молдови Мая Санду вийшла до другого туру виборів у Молдові. Але там їй буде важко перемогти.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив політичний аналітик, керуючий партнер PGR Consulting Group LLC Руслан Рохов.

На його думку, одним з чинників, який ускладнить перемогу Санду, є ймовірна мобілізація для участі у другому турі противників євроінтеграції. Такий сценарій можливий, оскільки вони не отримали бажаного результату на референдумі.

"Це понад 730 тисяч голосів, а це більше, ніж Мая Санду отримала у першому турі", - уточнив Рохов.

Він також уточнив, що близько 130 тисяч виборців, яких підкупив молдавський олігарх Ілан Шор, також візьмуть участь у другому турі.

При цьому, як додав Рохов, Стояногло можуть підтримати інші рейтингові кандидати, які не пройшли в другий тур.

Вибори президента Молдови

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, стали відомі остаточні результати першого туру президентських виборів у Молдові.

Перемогла Майя Санду, за неї проголосували 42,45% виборців.

У другий тур також вийшов кандидат від ПСРМ Олександр Стояногло, який підтримується проросійською Партією соціалістів, він набрав 25,98% голосів.

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Молдова Президентські вибори Мая Санду
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