Різниця менша 1%. У Молдові оприлюднили фінальні результати єврорефрендуму
На консультативному референдумі більшість громадян Республіки Молдова підтримали інтеграцію країни до Європейського Союзу. Різниця склала менше 1%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центральної виборчої комісії Молдови.
Загалом було оброблено 2219 протоколів, що відповідає стовідсотковій кількості.
Так, вступ країни до ЄС підтримали 50,46%, а проти такого рішення висловилися 49,54% громадян.
Вибори президента і референдум у Молдові
В неділю, 20 жовтня, у Республіці Молдова пройшли вибори президента. Одночасно громадяни висловлювалися щодо внесення змін до Конституції про вступ країни до Європейського Союзу.
За результатами 100% бюлетенів, на виборах більшість голосів набрала чинна глава держави Майя Санду - 42,45%. Її ключовий опонент Олександр Стояногло отримав 25,98%.
В МЗС Молдови звинуватили Кремль у штучному провокуванні черг на виборчих дільницях у Росії.
Раніше в уряді країни звинуватили Росію у спробі дестабілізувати політичну ситуацію в країні.
Більш детально про результати виборів та референдуму у Молдові - у матеріалі РБК-Україна.
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