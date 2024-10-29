В ISW оценили шансы кандидатов во втором туре выборов президента Молдовы

Отмечается, что 25 октября Центральная избирательная комиссия Республики Молдова подала свои отчеты о референдуме в суд. Согласно Избирательному кодексу, суд имеет срок до 4 ноября, чтобы подтвердить либо отклонить результаты.

В ISW отметили, что несмотря на многочисленные официальные сообщения молдавских СМИ о нарушениях во время голосования 20 октября, пока не понятно, достигнут ли эти сообщения необходимого порога для признания Конституционным судом недействительными результатов референдума.

Интрига второго тура выборов

Третье место в первом туре президентских выборов в Молдове с 213 169 голосами занял Ренато Усатый. В понедельник, 28 октября, он заявил, что не поддержит Майю Санду или Александра Стояногло во втором туре президентских выборов 3 ноября.

В то же время, Василий Тарлев, который набрал 49 316 голосов в первом туре, Йон Кику, который набрал 31 797 голосов, и Наталья Морарь, которая набрала 9 444 голоса, - все поддержали Стояногло.

"По оценкам ISW, вероятная поддержка Стояногло со стороны Усатого, вероятно, позволила бы Стояногло составить серьезную конкуренцию Санду во втором туре. Непонятно, как отказ Усатого поддержать любого из кандидатов повлияет на результат второго тура, который состоится 3 ноября", - говорится в отчете.