В ISW назвали справжні цілі останньої масованої атаки РФ на Україну

Росія здійснила масований удар по Україні 2 червня, щоб скористатися дефіцитом ракет до Patriot, а також відвернути увагу від нездатності захистити глибокий тил РФ і невдач окупантів на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Кремль намагався виправдати масований удар по Києву, заявивши про "відповідь" на атаку 22 травня на штаб російського центру безпілотників "Рубікон" в окупованому Старобільську Луганської області.

Москва брехливо стверджує, що Сили оборони завдали удару по цивільному об'єкту, після чого російська армія нібито уразила військові та оборонно-промислові об'єкти України.

Однак комбінований удар 2 червня завдав значної шкоди цивільній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого в Україні загинули близько 23 людей, ще понад 100 - постраждали.

В ISW зазначають, що використання Росією касетних боєприпасів та подвійні удари по рятувальниках доводять російську тактику, що має на меті вбити якомога більше цивільних в Україні.

Аналітики вазують, щоо твердження Росії про те, що нещодавні удари є відповіддю на один удар по окупованому Старобільську, є спробою приховати той факт, що Росія, найімовірніше, все одно б їх завдала.

ISW також називає удар 2 червня частиною ескалації з боку РФ, що відбувається після перемир’я 9-11 травня, коли диктатор Володимир Путін був змушений просити Київ утриматися від ударів по Москві для проведення скороченого параду на "День перемоги". Так він прагне оговтатися від цього сорому.

Окрім того, посиленими ударними операціями проти Києва Путін також намагається зламати волю України до боротьби й приховати свою нездатність захистити російську територію від українських далекобійних ударів.