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В ISW назвали истинные цели последней массированной атаки РФ на Украину

09:15 03.06.2026 Ср
3 мин
Враг пытался достичь двух целей
aimg Татьяна Степанова
В ISW назвали истинные цели последней массированной атаки РФ на Украину Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Россия осуществила массированный удар по Украине 2 июня, чтобы воспользоваться дефицитом ракет к Patriot, а также отвлечь внимание от неспособности защитить глубокий тыл РФ и неудач оккупантов на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что Кремль пытался оправдать массированный удар по Киеву, заявив об "ответе" на атаку 22 мая на штаб российского центра беспилотников "Рубикон" в оккупированном Старобельске Луганской области.

Москва лживо утверждает, что Силы обороны нанесли удар по гражданскому объекту, после чего российская армия якобы поразила военные и оборонно-промышленные объекты Украины.

Однако комбинированный удар 2 июня нанес значительный ущерб гражданской и критической инфраструктуре, в результате чего в Украине погибли около 23 человек, еще более 100 - пострадали.

В ISW отмечают, что использование Россией кассетных боеприпасов и двойные удары по спасателям доказывают российскую тактику, которая имеет целью убить как можно больше гражданских в Украине.

Аналитики утверждают, что утверждение России о том, что недавние удары являются ответом на один удар по оккупированному Старобельску, является попыткой скрыть тот факт, что Россия, скорее всего, все равно бы их нанесла.

ISW также называет удар 2 июня частью эскалации со стороны РФ, происходящей после перемирия 9-11 мая, когда диктатор Владимир Путин был вынужден просить Киев воздержаться от ударов по Москве для проведения сокращенного парада на "День победы". Так он стремится оправиться от этого стыда.

Кроме того, усиленными ударными операциями против Киева Путин также пытается сломить волю Украины к борьбе и скрыть свою неспособность защитить российскую территорию от украинских дальнобойных ударов.

Массированная атака на Украину 2 июня

Напомним, в ночь на 2 июня Россия нанесла по Украине масштабный комбинированный удар, применив баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также ударные дроны.

В целом оккупанты выпустили около 70 ракет и почти 700 беспилотников. Значительную часть воздушных целей силам ПВО удалось уничтожить, однако зафиксировано попадание десятков баллистических ракет.

В результате обстрела Украины погибли более 20 человек, еще более 100 получили ранения.

Из-за атаки баллистикой часть Киева оставалась без электроснабжения. В столице также временно меняли маршруты общественного транспорта из-за повреждения контактной сети.

В результате обстрелов были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. В Киеве погибли 7 человек, еще почти 90 пострадали.

Также разрушения зафиксированы в Днепре, Харькове, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Запорожской областях.

Подробнее о массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.

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