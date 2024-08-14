В ISW назвали кількість взятих під контроль ЗСУ населених пунктів у Курській області

У звіті послалися на інформацію президента Володимира Зеленського, що внаслідок операції, ЗСУ взяли під контроль 74 населені пункти в Курській області. Водночас, за даними моніторингу ISW геолокаційних відеоматеріалів, станом на 13 серпня українські війська контролювали приблизно 41 населений пункт Курської області.

Розбіжність у даних в Інституті пояснили тим, що в російській області багато надзвичайно малих населених пунктів, а також пунктів, які не були враховані у підрахунку. В ISW зазначили, що такі розбіжності не спростовують офіційні повідомлення України, а скоріше "є наслідком невід'ємних обмежень методології Інституту, що базується на відкритих джерелах, і прагненням використовувати лише загальнодоступну інформацію".

"Інститут вивчення війни не вважає, що українські сили контролюють усю територію в межах максимального обсягу заявлених просувань ЗСУ відповідно до визначення "контролю", що використовує ISW", - йдеться у звіті.

Головні завдання операції в Курській області

Президент Зеленський 13 серпня заявив, українські сили продовжують просуватися в Курській області та збільшують "обмінний фонд України" шляхом взяття у полон військовослужбовців РФ.

Глава держави також заявив, що з 1 червня 2024 року російські війська здійснили майже 2100 артилерійських ударів з Курської області по Сумській області, та додав, що операції України в Курській області мають на меті захистити кордони України від російських військових.

Водночас, речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не зацікавлена у захопленні території в Курській області. За його словами, Україна повинна захистити себе від російських ударів та відтіснити російські війська від прикордонних районів, які Росія використовує для нанесення ударів по країні. Тихий зазначив, що операції ЗСУ в Курській області заважають російським військовим перекидати додаткові військові підрозділи в Донецьку область та ускладнюють російську військову логістику.

За словами Тихого, Україна не порушує міжнародне право і має право захищатися від російської агресії.

Американські офіційні особи повторили подібну думку.

Так, речник з питань національної безпеки США Джон Кірбі та заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател 12 і 13 серпня у відповідь на запитання про реакцію Росії на українські операції в Курській області заявили, що Росія веде агресивну війну і що швидким вирішенням українського вторгнення на територію РФ було б виведення російських військ з України.