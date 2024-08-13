Москва може оголосити нову мобілізацію через нестачу солдатів під Курськом, - Bloomberg

Нестача солдатів для війни проти України, що посилюється, спонукає Росію підвищити бонуси за набір, щоб уникнути повторення непопулярної мобілізації. Однак наразі мало ознак того, що це працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами трьох анонімних джерел, близьких до Кремля та міністерства оборони Росії, армія не отримує достатньої кількості нових солдатів, щоб впоратися із втратами на передовій, які досягли максимуму з початку вторгнення у лютому 2022 року. Регіональні чиновники зараз у середньому не виконують понад третину своїх квот за набором.

За словами двох анонімних джерел, ситуація може змусити Росію розглянути нову мобілізацію. Чиновники можуть уявити це як міру ротації для фронтових військ, сказав один із людей, у той час як інший сказав, що призов може бути оголошено вже наприкінці цього року.

Приголомшливе військове вторгнення України в західну Курську область Росії, яке не зустріло жодного опору, підкреслило проблеми, з якими стикається Кремль. Українські війська наразі контролюють 1000 кв. км російської території, і наступальні операції продовжуються, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, президент Володимир Зеленський.

Росія має сотні тисяч солдатів на передовій у східній та південній Україні, де вона стикається з зростаючими втратами, оскільки бої здебільшого зайшли у безвихідь. Нездатність відобразити український наступ та відновити контроль над своїм кордоном виявила нестачу оборонних резервів.

Володимир Путін наказав мобілізувати 300 тисяч людей у вересні 2022 року, що викликало сплеск занепокоєння з приводу війни серед росіян та втечу з країни до мільйона людей. Прагнучи уникнути повторення цього досвіду, Кремль зосередився на закликах до патріотизму та пропозицій грошей, щоб спробувати забезпечити 30 тисяч нових солдатів, які йому потрібні щомісяця лише для поповнення рядів.

Це спонукає Кремль різко підвищити виплати федеральній та регіональній владі, щоб переконати більше людей приєднатися до армії. Тиск з метою заповнити квоти настільки сильний, що багаті регіони заманюють людей у бідніші, щоб підписати з ними контракти та отримати право на більші бонуси.

Масштаб російських втрат і недостатній рівень заміщення дедалі більше ускладнюють підтримку поточної стратегії повільного поступу в Україні, за словами анонімного джерела, знайомого із ситуацією. Більше не йде жодних розмов про захоплення Києва та інших міст, оскільки Росія не має людей, сказала ця людина.

Максимальні ставки

Російська влада доводить фінансові стимули до крайності, оскільки набір падає. У липні мер Москви Сергій Собянін пообіцяв виплатити 1,9 млн рублів (22 000 доларів) добровольцям, які підпишуть військові контракти, на додаток до 600 тисяч рублів, які вже виплачуються щорічно щомісячними платежами міським урядом на додаток до заробітної плати та бонусів. оборони.

Загалом, за словами мера, за умови виживання новобранці мали заробити 5,2 млн. рублів за перший рік, що приблизно втричі перевищує середню річну зарплату в столиці минулого року.

Санкт-Петербург, рідне місто Путіна і друге за величиною місто Росії, швидко наслідувало його приклад, запропонувавши новим рекрутам 1,6 млн рублів.

Путін також дав вказівку уряду подвоїти федеральну премію новобранцям до 400 тисяч рублів до кінця року і закликав регіональну владу виплатити таку саму суму.

Деякі регіони просять уряду субсидії, щоб допомогти їм виконати прохання Путіна, оскільки вони не можуть зібрати гроші на місцевому рівні, повідомив анонімний чиновник, знайомий із ситуацією.

"Путіну потрібно близько 500 тисяч людей протягом наступних 12 місяців, щоб компенсувати спад і ротацію своїх військ, розгорнутих в Україні, - сказав економіст Bloomberg Economics Russia Алекс Ісаков. - Поточна стратегія набору в Росії, яка заснована на виплаті добровольцям зарплат вище за ринкові, буде неадекватною для досягнення цієї мети. Натомість уряд, швидше за все, переключить свою увагу на призовників".

Втрати солдатів на фронті

Кремль не повідомляє, скільки російських солдатів було вбито чи поранено у цій війні. За західними оцінками, загальні втрати росіян сягнули 500 тисяч осіб. Міністерство оборони Великобританії заявило, що останні три місяці стали найдорожчими для Росії з точки зору втрат з початку війни, досягнувши в середньому 1262 осіб на день у травні.

Щоденний рівень втрат, ймовірно, залишиться вищим за 1000 осіб протягом усього серпня, оскільки Росія продовжує наступальні операції на широкій ділянці фронту в Україні.

Росія виклала плани щодо розширення своїх збройних сил до 1,5 млн осіб із нинішніх 1,15 млн. Тодішній міністр оборони Сергій Шойгу заявив у грудні, що 650 тисяч людей пройшли через війну в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив у січні, що чисельність військ Києва становить трохи менше ніж 900 тисяч осіб. Зіткнувшись із власними проблемами з людськими ресурсами, Україна в травні ухвалила новий закон, який знижує призовний вік з 27 до 25 років і звужує коло осіб, що звільняються від служби, тоді як від її союзників зі США та Європи почали надходити десятки мільярдів доларів нової військової допомоги.

Зеленський сказав Bloomberg News у липневому інтерв'ю, що сили України зараз краще укомплектовані з погляду живої сили, ніж кілька місяців тому. Підготовка нового контрнаступу проти Росії наразі стала питанням озброєння її бригад, сказав він.