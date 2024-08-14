В ISW назвали количество взятых под контроль ВСУ населенных пунктов в Курской области

В отчете сослались на информацию президента Владимира Зеленского, что в результате операции, ВСУ взяли под контроль 74 населенных пункта в Курской области. В то же время, по данным мониторинга ISW геолокационных видеоматериалов, по состоянию на 13 августа украинские войска контролировали примерно 41 населенный пункт Курской области.

Расхождение в данных в Институте объяснили тем, что в российской области много очень маленьких населенных пунктов, а также пунктов, которые не были учтены в подсчете. В ISW отметили, что такие расхождения не опровергают официальные сообщения Украины, а скорее "являются следствием неотъемлемых ограничений методологии Института, основанной на открытых источниках, и стремлением использовать только общедоступную информацию".

"Институт изучения войны не считает, что украинские силы контролируют всю территорию в пределах максимального объема заявленных продвижений ВСУ в соответствии с определением "контроля", используемым ISW", - говорится в отчете.

Главные задачи операции в Курской области

Президент Зеленский 13 августа заявил, украинские силы продолжают продвигаться в Курской области и увеличивают "обменный фонд Украины" путем взятия в плен военнослужащих РФ.

Глава государства также заявил, что с 1 июня 2024 года российские войска совершили почти 2100 артиллерийских ударов из Курской области по Сумской области, и добавил, что операции Украины в Курской области имеют целью защитить границы Украины от российских военных.

В то же время, представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина не заинтересована в захвате территории в Курской области. По его словам, Украина должна защитить себя от российских ударов и оттеснить российские войска от приграничных районов, которые Россия использует для нанесения ударов по стране. Тихий отметил, что операции ВСУ в Курской области мешают российским военным перебрасывать дополнительные военные подразделения в Донецкую область и усложняют российскую военную логистику.

По словам Тихого, Украина не нарушает международное право и имеет право защищаться от российской агрессии.

Американские официальные лица повторили подобное мнение.

Так, спикер по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби и заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател 12 и 13 августа в ответ на вопрос о реакции России на украинские операции в Курской области заявили, что Россия ведет агрессивную войну и что быстрым решением украинского вторжения на территорию РФ был бы вывод российских войск из Украины.