В ISW назвали количество взятых под контроль ВСУ населенных пунктов в Курской области

Украинские военные в Курской области взяли под контроль 41 населенный пункт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете сослались на информацию президента Владимира Зеленского, что в результате операции, ВСУ взяли под контроль 74 населенных пункта в Курской области. В то же время, по данным мониторинга ISW геолокационных видеоматериалов, по состоянию на 13 августа украинские войска контролировали примерно 41 населенный пункт Курской области.
Расхождение в данных в Институте объяснили тем, что в российской области много очень маленьких населенных пунктов, а также пунктов, которые не были учтены в подсчете. В ISW отметили, что такие расхождения не опровергают официальные сообщения Украины, а скорее "являются следствием неотъемлемых ограничений методологии Института, основанной на открытых источниках, и стремлением использовать только общедоступную информацию".
"Институт изучения войны не считает, что украинские силы контролируют всю территорию в пределах максимального объема заявленных продвижений ВСУ в соответствии с определением "контроля", используемым ISW", - говорится в отчете.
Президент Зеленский 13 августа заявил, украинские силы продолжают продвигаться в Курской области и увеличивают "обменный фонд Украины" путем взятия в плен военнослужащих РФ.
Глава государства также заявил, что с 1 июня 2024 года российские войска совершили почти 2100 артиллерийских ударов из Курской области по Сумской области, и добавил, что операции Украины в Курской области имеют целью защитить границы Украины от российских военных.
В то же время, представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина не заинтересована в захвате территории в Курской области. По его словам, Украина должна защитить себя от российских ударов и оттеснить российские войска от приграничных районов, которые Россия использует для нанесения ударов по стране. Тихий отметил, что операции ВСУ в Курской области мешают российским военным перебрасывать дополнительные военные подразделения в Донецкую область и усложняют российскую военную логистику.
По словам Тихого, Украина не нарушает международное право и имеет право защищаться от российской агрессии.
Американские официальные лица повторили подобное мнение.
Так, спикер по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби и заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател 12 и 13 августа в ответ на вопрос о реакции России на украинские операции в Курской области заявили, что Россия ведет агрессивную войну и что быстрым решением украинского вторжения на территорию РФ был бы вывод российских войск из Украины.
12 августа президент Владимир Зеленский по итогам Ставки верховного главнокомандующего впервые официально заявил, что бойцы ВСУ зашли на территорию Курской области для проведения операции.
По данным Генштаба, за неделю операции, украинские военные смогли взять под контроль 74 населенных пункта в Курской области. В то же время DeepState сообщил о захвате 44 населенных пунктов.
Из-за операции ВСУ, российское командование перебрасывает в Курскую область военных из Калининградской области. Также в России могут объявить новую мобилизацию из-за нехватки солдат.
Подробнее о событиях в Курской области - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.