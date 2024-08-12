У Держдепі США висловилися про операцію України на території РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника спікера Державного департаменту США Веданта Пателя на брифінгу у Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання представника ЗМІ, як влада США оцінює просування ЗСУ у російській Курській області, американський чиновник заявив, що краще Україна говоритиме про свої військові операції сама.

"Але загалом ми підтримали українські війська, здатні захистити себе від атак російських сил, які йдуть з-за кордону, вжити заходів, щоб захистити себе від цих атак. Це, як каже президент (США Джо) Байден, було б здоровим глуздом", - заявив представник Держдепу.

За словами Пателя, Штати продовжують зосереджуватися на тому, щоб "переконатися, що наші партнери в Україні мають все необхідне для захисту від російської агресії".

"І зрештою рішення про те, як Україна проводить свої військові операції, повинні прийматися Україною", - сказав американський чиновник.

Разом з тим він висловився щодо "табу" з боку Вашингтона на завдання Україною ударів по території РФ американською далекобійною зброєю, та на заклики Києва зняти такі обмеження. За словами Пателя, "нічого не змінилося в політиці Сполучених Штатів щодо ударів через кордон".

Коли представника Держдепу журналісти просили прокоментувати погрози російського диктатора Володимира Путіна про "жорстку відповідь" через прорив ЗСУ у Курській області, чиновник нагадав, що подібна риторика очільника Кремля звучить вже не вперше.

"Ну, дивіться, для Путіна в цьому немає нічого нового. Під час цього конфлікту він бряцав зброєю, застосовував загострення... У лютому 2022 року Росія незаконно, безпідставно вторглася на територію України зі спробою підпорядкувати собі її кордони. І тому справді рішенням тут, і якщо Путін зацікавлений у швидкому вирішенні цього питання, було б просто прибрати російські сили з України. Це може бути так просто", - зауважив Патель.

Реакція США на прорив ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Штати чекають від України інформацію щодо події на кордоні з РФ для того, щоб "краще зрозуміти", що відбувається у Курській області.

Додамо, 10 серпня у Білому домі запевнили, що українська армія не порушувала обмежень, які США наклали на удари вглиб російської території американською зброєю.

12 серпня сенатор США від Демократичної партії Річард Блюменталь на брифінгу у Києві назвав прорив українськими військами кордону у Курській області "історичним". Він додав, що Україна тепер перенесла війну на територію Росії.