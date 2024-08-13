"Прорив" у Курській області триває вже тиждень: яку територію не контролює РФ (мапи боїв)

У Курській області площа бойових дій продовжує розширюватися. Майже тисяча квадратних кілометрів території РФ перебуває під контролем України, аналітики відмічають, що ЗСУ просуваються далі попри нещодавні заяви росіян про так звану "стабілізацію" лінію фронту.

Детальніше про те, куди вдалося просунутися ЗСУ та де йдуть бої в Курській області зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу, що, ймовірно, ЗСУ здійснили нові проникнення в західну частину Курської області поблизу населених пунктів Слобідка-Іванівка (на північний захід від міста Суми та за 2 кілометри від міжнародного кордону), Тьоткіно (на південь від Слобідки-Іванівки вздовж міжнародного кордону), Гордіївка, Успенка та Вікторівка (усі на північ від Суми вздовж міжнародного кордону та південніше Коренево).

Російські джерела стверджують, що вже не контролюють Слобідку-Іванівку, Успенівку та Вікторівку. За їх даними, бої тривають біля населеного пункту Снагость (на південь від Коренево) та Крем’яного (на схід від н.п. Снагость), а також що українські сили атакують на північ і південь від Коренево, намагаючись обійти населений пункт.

Фото: райцентр Суджа, імовірно, знаходиться під контролем ЗСУ (understandingwar.org)

Спираючись на геолокаційні кадри, аналітики ISW вказують на просування ЗСУ в межах села Крем’яне та на схід від присілка Журавлі (на північний схід від Коренево). Проросійські воєнкори ж кажуть, мов, українські сили просунулися також на північ від Журавлів в напрямку села Общий Колодезь (на північний схід від Коренево та за 30 кілометрів від міжнародного кордону).

Також українські сили нещодавно просунулися в лісовій зоні на північ і схід від Семенівки (на південь від Льгова та приблизно за 24 кілометри від міжнародного кордону) під час ймовірного механізованого штурму розміром у батальйон у напрямку селища Каучук (на південь від Льгова та 27 кілометрів від міжнародного кордону). Хоча, як зазначають аналітики, точні контури просування України неясні.

Фото: площа бойових дій у Курській області перевищила 1000 кв. (t.me/agentstvonews)

Крім того, геолокаційні кадри також можуть свідчити, що українські війська нещодавно діяли в Суджі (хоча російські воєнкори стверджують, що українські війська захопили це місто, а також н. п. Спальне) та в населеному пункті Заолешенка.

Також українська техніка могла діяти в північній частині Гир'ї (на південний схід від Суджі та за 13 кілометрів від міжнародного кордону), принаймні тимчасово просунувшись в присілок.

Міністерство оборони Росії своєю чергою повідомляло про атаки біля села Борки (на південний схід від Суджі). Тим часом відеоролики в мережі вказують на те, що українські сили почали діяти в Дар'їно (на північний захід від Суджі та за три кілометри від міжнародного кордону).

Фото: приблизні зони боїв станом 12 серпня з інтерактивної мапи "Радіо Свобода" (svoboda.org)

Своєю чергою російське видання "Агенство" називає село Кромські Бики (за 30 км від кордону) найвіддаленішою від кордону точкою, де проходять бойові дії. Мовляв, на підступах до цього населеного пункту намагаються закріпитись українські військові.

При цьому найзахідніша точка ведення бойових дій - це село Снагость (11 км до кордону по прямій). У районі села увечері точилися бої. При цьому росіяни стверджують, що село Вікторівка, що знаходиться на південь від Снагості, нібито знаходиться під контролем ЗСУ.

За даними росіян, самою східною точкою в боях в Курській області є село Гир'ї.

Крім того, віднедавна про бої стало відомо не лише в Курській області, російські воєнкори бідкаються, що ЗСУ "здійснили вторгнення через кордон" за підтримки бронетехніки з боку Сумської області в Бєлгородську, а саме на північний захід від Грайворона, біля Колотилівки та Прелісся та поблизу Безіменного.

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