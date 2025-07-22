В ISW назвали фактор, що змусить Путіна сісти за стіл переговорів з Україною

Російський диктатор Володимир Путін погодиться сісти за стіл переговорів з Україною лише у разі нищівних поразок армії РФ на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти повторили свою давню тезу, що лише своєчасна і достатня військова допомога країн Заходу, та як наслідок - суттєві поразки Росії на полі бою, - можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна відмовитися від перемоги України військовим шляхом та сісти за стіл переговорів.

"Такі поразки не відбудуться за кілька тижнів і, ймовірно, вимагатимуть кількох місяців або цілих воєнних кампаній. Це стане можливим за умови, що Захід погодиться належним чином озброїти та підтримати Сили оборони, щоб вони могли результативно проводити такі операції", - вважають аналітики ISW.

Прикладом одного з факторів тиску на главу Кремля, в Інституті вважають оголошений президентом США Дональдом Трампом 50-денний "дедлайн" для російського президента Володимира Путіна з вимогою сісти за стіл переговорів.

В ISW також послалися на слова міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, який під час засідання Контактної групи з питань оборони України 21 липня зазначив, що країни ініціативи повинні скористатися погрозою Трампа запровадити "жорсткі" 100-відсоткові вторинні мита щодо торговельних партнерів Росії у разі відсутності мирного припинення війни проти України впродовж 50 днів з 14 липня.