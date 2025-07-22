В ISW назвали фактор, который заставит Путина сесть за стол переговоров с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров с Украиной только в случае сокрушительных поражений армии РФ на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты повторили свой давний тезис, что только своевременная и достаточная военная помощь стран Запада, и как следствие - существенные поражения России на поле боя, - могут заставить российского диктатора Владимира Путина отказаться от победы Украины военным путем и сесть за стол переговоров.

"Такие поражения не произойдут за несколько недель и, вероятно, потребуют нескольких месяцев либо целых военных кампаний. Это станет возможным при условии, что Запад согласится должным образом вооружить и поддержать Силы обороны, чтобы они могли результативно проводить такие операции", - считают аналитики ISW.

Примером одного из факторов давления на главу Кремля, в Институте считают объявленный президентом США Дональдом Трампом 50-дневный "дедлайн" для российского президента Владимира Путина с требованием сесть за стол переговоров.

В ISW также сослались на слова министра обороны Великобритании Джона Гилли, который во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 21 июля отметил, что страны инициативы должны воспользоваться угрозой Трампа ввести "жесткие" 100-процентные вторичные пошлины в отношении торговых партнеров России в случае отсутствия мирного прекращения войны против Украины в течение 50 дней с 14 июля.