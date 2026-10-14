У Києві атаковані всі три міські ТЕЦ, - Корецький

Цієї ночі, 14 жовня, російські війська атакували усі три міські ТЕЦ у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Також у пʼяти областях були атаковані залізничні обʼєкти. Завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав. Тривають відновлювальні роботи.

Також ворог бив по критично важливих обʼєктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів.

"Ціллю російської балістики були обʼєкти енергосистеми в Києві, Харкові та області. У столиці атаковані всі три міські ТЕЦ", - зазначив премєр.

Нагадаємо, цієї ночі Росія знову масовано атакувала енергооб'єкти України балістикою та дронами, попри заявлене президентом США Дональдом Трампом "енергетичне перемир'я".

Росіяни застосували 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти енергетики і критичної інфраструктури в Києві, в Київській області та в Харкові.

Зокрема, внаслідок нічних атак Росії на Київ загинули три людини, ще 27 постраждали. Під ударом опинилися енергооб'єкти столиці та області, у місті перебої зі світлом.