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ISW назвал места будущей дислокации батальонов с "добровольцами" России

Фото: РФ собирается перебросить добровольческие батальоны в Украину (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На юге Украины в целом и в Херсоне, в частности, захватчики намерены развернуть так называемые "добровольческие" подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Недавние украинские удары по российской военной и транспортной инфраструктуре в Крыму и Херсонской области, по всей видимости, снижают уверенность России в безопасности их тыловых районов.

По данным института, "украинские удары вызывают резонанс в российском информационном пространстве, несмотря на то, что эти сообщения были, скорее всего, раздуты".

Как сообщал ISW 18 августа, российские источники в основном сообщали и распространяли ложные или преувеличенные сообщения, указывающие на панику в России.

Российские власти заметно усиливают меры безопасности в Крыму, что указывает на растущую обеспокоенность российской власти и гражданского населения относительно угрозы украинских ударов по тыловым районам, которые ранее считались безопасными.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 августа почти не изменилась несмотря на заявления Минобороны России от 18 августа о том, что украинские войска устроят провокацию на ЗАЭС 19 августа.

Напомним, что в первой половине августа в Крыму произошла серия крупных возгораний на аэродромах с детонацией боеприпасов.

Ранее сообщалось, что 9 августа в Крыму прозвучали взрывы на авиабазе "Саки", где дислоцировались российские истребители и бомбардировщики, совершающие налеты на материковую Украину. В Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение девяти самолетов на аэродроме в оккупированном Крыму.

16 августа в Крыму снова прогремели взрывы. На этот раз их зафиксировали под Джанкоем, а также на аэродроме в Гвардейском.

Более детально о происшествиях можете узнать в материале РБК-Украина "Новые взрывы в оккупированном Крыму и снова с эвакуацией: что известно на этот момент".

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Война России против Украины