ISW назвав місця майбутньої дислокації батальйонів з "добровольцями" Росії

Недавні українські удари по російській військовій і транспортній інфраструктурі в Криму і Херсонській області, імовірно, знижують впевненість Росії в безпеці їхніх тилових районів.

За даними Інституту, "українські удари викликають резонанс в російському інформаційному просторі, попри те, що ці повідомлення були, ймовірно, роздуті".

Як повідомляв ISW 18 серпня, російські джерела переважно повідомляли і поширювали неправдиві або перебільшені повідомлення, що вказують на паніку в Росії.

Російська влада помітно посилює заходи безпеки в Криму, що вказує на зростаючу стурбованість російської влади і цивільного населення щодо загрози українських ударів по тилових районах, які раніше вважалися безпечними.

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) 19 серпня майже не змінилася попри заяви Міноборони Росії від 18 серпня про те, що українські війська влаштують провокацію на ЗАЕС 19 серпня.

Нагадаємо, що в першій половині серпня в Криму сталася серія великих загорянь на аеродромах з детонацією боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що 9 серпня в Криму прозвучали вибухи на авіабазі "Саки", де дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, що здійснюють нальоти на материкову Україну. В Повітряних силах ЗСУ підтвердили знищення дев'яти літаків на аеродромі в окупованому Криму.

16 серпня у Криму знову прогриміли вибухи. Цього разу їх зафіксували під Джанкоєм, а також на аеродромі у Гвардійському.

Більш детально про події можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Нові вибухи в окупованому Криму і знову з евакуацією: що відомо на цей момент".

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