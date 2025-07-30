"Історія, знята зі стелі": експерт пояснив, навіщо Трамп урізав дедлайн для Путіна
Президент США Дональд Трамп так урізав терміни дедлайну для російського диктатора Володимира Путіна, оскільки йому набридло чекати. Тепер президент США, використовуючи карткову термінологію, почав "грати банк".
Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна пояснив керівник Центру громадської аналітики “Вежа” Валерій Клочок.
Клочок пояснив, що хоча заяву Трампа про 8 серпня можна назвати "історія, знята зі стелі", реальна причина - Трампу набридло чекати. Побічно це підтвердив Державний департамент США із заявою про те, як варто трактувати дії Трампа.
"Це не те щоб гра в благородство чи щось інше. Він показав своє терпіння, але, як кажуть у Держдепі, що неправильно зрозуміли його терпіння в Кремлі. Ну і в Пекіні в тому числі", - сказав експерт.
Тому тепер, на думку Клочка, буде "гра за вищими ставками". Трамп почне "брати банк", оскільки в нього є багато інструментів впливу, до того ж він формує нові.
"Угода з Європейським Союзом - це також один із козирів, який він буде використовувати. Тому дійсно, справді, ми можемо очікувати рішень від Трампа 8 серпня", - пояснив експерт.
В чому будуть виражені рішення Трампа - питання. Серед інших варіантів, це може бути санкційний пакет проти Китаю, ті самі 100-200% мит. Але Трамп може оголосити, що дає Китаю відстрочку - у пів року, або у три-чотири місяці.
"Це не буде 9 серпня. І вже тоді буде продовжена ця велика геополітична гра. На переговорах буде звучати так - із Китаю, звісно, не з Росією - ми готові будемо зняти ці санкції, якщо ви зупините війну", - резюмував Клочок.
Тим часом Трамп вже пообіцяв запровадити мита проти Індії. Одна з причин - її торгівля з Росією. Трамп оголосив, що Індія з 1 серпня буде сплачувати 25%-ве мито на товари, плюс "штрафні" за торгівлю з росіянами. Додамо, що Індія вже заявила про готовність відмовитися від російської нафти у випадку санкцій Вашингтона.
Окрім цього, Міністерство фінансів США попередило Китай, другого великого покупця російської нафти, про неминуче покарання. Скотт Бессент покепкував з китайських заяв про те, що торгівля з РФ є "суверенним правом" Пекіну, зазначивши, що в цьому випадку хай Китай платить 100%-ні мита та не жаліється.
Ще 14 липня Трамп заявив, що дає Росії 50 днів на укладення мирної угоди з Україною. Але вже 29 липня американський лідер несподівано для усіх заявив, що дедлайн для Кремля скорочується до 10 днів. За його словами, причин чекати більше немає, оскільки відповідь Росії на його ультиматум уже очевидна.
В Кремлі заява Трампа викликала погано приховувану паніку: там відразу почали заявляти, що продовжать війну попри усі ультиматуми президента США. Водночас в Кремлі почали намагатися шантажувати США, натякаючи на небажання продовжити договір про обмеження ядерних озброєнь (СНО-3).