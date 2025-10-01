Історичний удар по нафтовій індустрії РФ: українські дрони паралізували 38% НПЗ

Українські безпілотники з серпня атакують великі нафтопереробні заводи на території Росії, що спричинило серйозну кризу на російському паливному ринку.

За даними агентства "Сіала", які приводить російське агентство РБК, на кінець вересня майже 38% потужностей первинної переробки нафти в країні простоювали​​​​​, що становить близько 338 тисяч тонн на добу.

Для порівняння, у серпні доступний обсяг виробництва бензину і дизпалива зменшився на 6%, а у вересні - ще на 18%.

Це стало безпрецедентним показником для російської нафтопереробки. Попередні рекорди простоїв - у серпні 2023 року (23%, 206 тисяч тонн на добу) та травні 2022 і 2020 років - були нижчими.

За оцінками "Сіали", приблизно 70% цих простоїв спричинені саме атаками українських дронів, які вивели з ладу близько чверті загальної потужності переробки, або близько 236 тисяч тонн на добу.

У вересні ще чотири заводи зупинили виробництво через удари БПЛА. Серед них:

"Кінеф" у Ленінградській області, другий за потужністю НПЗ у Росії,

Рязанський НПЗ "Роснефти",

Новокуйбишевський та Астраханський ГПЗ "Газпрому".

Перші два припинили роботу на початку вересня, інші - наприкінці місяця.

Російське видання "Комерсант" також зазначило, що через це виробництво бензину скоротилося на мільйон тонн, а дефіцит на внутрішньому ринку досяг приблизно 20% від потреб.

Тим часом The Moscow Times з посиланням на заяву економіста Владислава Іноземцева пише, що російські компанії майже не можуть швидко стабілізувати ситуацію.

Відновлення заводів може тривати місяцями, особливо через санкції, які ускладнили постачання західного обладнання, що використовувалося для модернізації в попередні роки. А замінити його китайськими аналогами виявляється не так легко.