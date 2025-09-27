ua en ru
У Чувашії зупинили нафтоперекачувальну станцію після атаки дронів

Чувашія, Субота 27 вересня 2025 09:54
У Чувашії зупинили нафтоперекачувальну станцію після атаки дронів Фото: дрони атакували нафтоперекачувальну станцію в Чувашії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявили про атаку дронів на Чуваську Республіку вранці 27 вересня. Там нібито було влучання у нафтоперекачувальну станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Чувашії Олега Ніколаєва в Telegram.

"Сьогодні вранці на території Чуваської Республіки було зафіксовано спробу застосування безпілотних літальних апаратів з боку України", - написав російський чиновник.

За його словами, було завдано удару по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу. Внаслідок атаки нафтоперекачувальну станцію зупинили.

"Загрози населенню немає, постраждалих немає. Завдано незначної шкоди. Роботу об'єкта призупинено", - додав Ніколаєв.
Фото: Чувашія на карті (google.com/maps)

Удари по території РФ

Українські воїни майже щоденно атакують важливі для ворога об'єкти на окупованих територіях та в Росії.

Так, в ніч на 18 серпня Сили безпілотних систем завдали першого удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області. Внаслідок влучання там спалахнула пожежа. Після українських атак перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.

Також Сили оборони атакували частину нафтопроводу "Стальной конь" та Ільський НПЗ.

Нещодавно дрони СБУ вдарили по порту "Приморськ" у Балтійському морі. Як відомо, було уражено два танкери "тіньового флоту" РФ.

