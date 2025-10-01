Исторический удар по нефтяной индустрии РФ: украинские дроны парализовали 38% НПЗ

Украинские дроны нанесли исторический удар по нефтяной индустрии РФ, парализовав 38% НПЗ и создав беспрецедентный кризис на топливном рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Украинские беспилотники с августа атакуют крупные нефтеперерабатывающие заводы на территории России, что повлекло серьезный кризис на российском топливном рынке.
По данным агентства "Сиала", которые приводит российское агентство РБК, на конец сентября почти 38% мощностей первичной переработки нефти в стране простаивали, что составляет около 338 тысяч тонн в сутки.
Для сравнения, в августе доступный объем производства бензина и дизтоплива уменьшился на 6%, а в сентябре - еще на 18%.
Это стало беспрецедентным показателем для российской нефтепереработки. Предыдущие рекорды простоев - в августе 2023 года (23%, 206 тысяч тонн в сутки) и мае 2022 и 2020 годов - были ниже.
По оценкам "Сиалы", примерно 70% этих простоев вызваны именно атаками украинских дронов, которые вывели из строя около четверти общей мощности переработки, или около 236 тысяч тонн в сутки.
В сентябре еще четыре завода остановили производство из-за ударов БПЛА. Среди них:
Первые два прекратили работу в начале сентября, остальные - в конце месяца.
Российское издание "Коммерсант" также отметило, что из-за этого производство бензина сократилось на миллион тонн, а дефицит на внутреннем рынке достиг примерно 20% от потребностей.
Между тем The Moscow Times со ссылкой на заявление экономиста Владислава Иноземцева пишет, что российские компании почти не могут быстро стабилизировать ситуацию.
Восстановление заводов может длиться месяцами, особенно из-за санкций, которые затруднили поставки западного оборудования, использовавшегося для модернизации в предыдущие годы. А заменить его китайскими аналогами оказывается не так легко.
Напомним, что утром 27 сентября россияне заявили об атаке дронов на Чувашскую Республику. Было сказано о попадании беспилотника в насосную станцию, но официальных подтверждений со стороны Украины не было.
Мы уже писали, что Украина летом 2025 года возобновила удары по российским НПЗ и нефтепроводам.
Слаженная работа сил СБУ и ССО, а также ГУР и СБС суммарно выбила около 20% нефтепереработки в России, что привело к топливному кризису и проблемам с логистикой.