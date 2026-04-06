Історичний політ у прямому ефірі: NASA транслює політ "Артеміди-2" навколо Місяця

20:43 06.04.2026 Пн
2 хв
Це ключовий етап програми, яка має повернути людей на місячну поверхню
aimg Марія Науменко
фото: Місяць (Getty Images)

Екіпаж "Артеміди-2" під час польоту навколо Місяця встановлює рекорд дальності віддалення від Землі, а NASA показує місію наживо. Політ став першим за більш як 50 років кроком людства до повернення на Місяць.

Під час польоту команда має встановити рекорд дальності віддалення від Землі. Близько 02:00 за київським часом космічний корабель пройде позаду Місяця і приблизно на 40 хвилин втратить зв'язок із Землею, оскільки супутник заблокує радіосигнали.

Після цього, орієнтовно о 03:35, екіпаж зможе спостерігати 53-хвилинне сонячне затемнення. Таким чином обліт Місяця стане не лише технічно важливим етапом місії, а й одним із найвидовищніших моментів польоту.

Що відомо про місію "Артеміда-2"

Нагадаємо, у ніч проти 2 квітня NASA успішно запустило місію "Артеміда-2" - перший за понад 50 років пілотований політ до Місяця. Космічний корабель Orion стартував із Флориди для восьмиденного обльоту супутника Землі та повернення на Землю.

Уже під час польоту місія зіткнулася з першими технічними труднощами: екіпаж повідомив про збій у роботі космічного туалету після сигналу про несправність контролера. Після цього астронавти звернулися до фахівців на Землі.

На пів шляху до Місяця NASA також оприлюднило перші фото Землі, зроблені командиром місії Рейдом Вайзменом після маневру, який вивів Orion на місячну траєкторію.

