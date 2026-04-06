RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Исторический полет в прямом эфире: NASA транслирует полет "Артемиды-2" вокруг Луны

20:43 06.04.2026 Пн
2 мин
Это ключевой этап программы, которая должна вернуть людей на лунную поверхность
aimg Мария Науменко
фото: Луна (Getty Images)

Экипаж "Артемиды-2" во время полета вокруг Луны устанавливает рекорд дальности удаления от Земли, а NASA показывает миссию вживую. Полет стал первым за более чем 50 лет шагом человечества к возвращению на Луну.

Во время полета команда должна установить рекорд дальности удаления от Земли. Около 02:00 по киевскому времени космический корабль пройдет позади Луны и примерно на 40 минут потеряет связь с Землей, поскольку спутник заблокирует радиосигналы.

После этого, ориентировочно в 03:35, экипаж сможет наблюдать 53-минутное солнечное затмение. Таким образом облет Луны станет не только технически важным этапом миссии, но и одним из самых зрелищных моментов полета.

Что известно о миссии "Артемида-2"

Напомним, в ночь на 2 апреля NASA успешно запустило миссию "Артемида-2" - первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне. Космический корабль Orion стартовал из Флориды для восьмидневного облета спутника Земли и возвращения на Землю.

Уже во время полета миссия столкнулась с первыми техническими трудностями: экипаж сообщил о сбое в работе космического туалета после сигнала о неисправности контроллера. После этого астронавты обратились к специалистам на Земле.

На полпути к Луне NASA также обнародовало первые фото Земли, сделанные командиром миссии Рейдом Вайзменом после маневра, который вывел Orion на лунную траекторию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
