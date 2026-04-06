ua en ru
Пн, 06 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Замість професійних камер: екіпаж NASA зробив унікальні кадри Землі на iPhone

12:24 06.04.2026 Пн
2 хв
Як звичайний смартфон витримав випробування космосом і що вдалося зняти?
Ольга Завада
Місія Artemis II стартувала з Космічного центру Кеннеді у Флориді 1 квітня 2026 року (колаж: РБК-Україна)

NASA почала ділитися знімками, які екіпаж місії Artemis II зробив під час подорожі до Місяця. Значну частину кадрів було відзнято на смартфони iPhone 17 Pro Max.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну галерею NASA «Journey to the Moon».

Більше цікавого: США готуються до війни на орбіті? у "Золотий купол" додадуть космічні системи

Хоча на борту корабля Orion є професійне обладнання (камери Nikon 2016 року та старі моделі GoPro), астронавти активно використовують iPhone 17 Pro Max. Це перші в історії кадри, зняті на смартфон Apple на такій великій відстані від Землі.

Знімок Землі з ілюмінатора космічного корабля "Оріон" (фото: NASA)

Особливості використання техніки під час місії

Безпека: перед польотом смартфони пройшли серію тестів на міцність скла та відсутність потенційних небезпек для екіпажу;

Обмеження: пристрої використовуються виключно як камери — Wi-Fi, Bluetooth та доступ до інтернету на них повністю вимкнені;

Зберігання: у невагомості астронавти кріплять смартфони за допомогою липучок (Velcro), а під час запуску один із гаджетів перебуває прямо у кишені скафандра.

Більшість метаданих на опублікованих фото видалено з міркувань безпеки, проте за роздільною здатністю та якістю експерти ідентифікують їх як знімки з iPhone.

Екіпаж Artemis II працює на борту космічного корабля "Оріон" (фото: NASA)

Що саме зняли астронавти

На оприлюднених кадрах можна побачити побут екіпажу всередині капсули Orion: командира Ріда Вайзмена, Крістіну Кук та Джеремі Гансена за роботою. Також серія включає види Землі через ілюмінатор, зокрема кадри нашої планети з "темного боку".

Наразі місія триває, тож NASA планує доповнювати галерею новими знімками в міру їх передачі на Землю.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
