Місія NASA до Місяця зіткнулася з першими труднощами: що відомо

2 хв
Політ до Місяця почався з проблем
aimg Ірина Глухова
Місія NASA до Місяця зіткнулася з першими труднощами: що відомо Фото: у місії Artemis II на шляху до Місяця виникли перші труднощі (Getty Images)

Місія Artemis II зіткнулася з першими технічними труднощами під час польоту до Місяця. Екіпаж повідомив про збій у роботі космічного туалету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Під час польоту на орбіті Землі екіпаж місії Artemis II звернувся до наземних фахівців через проблему з туалетом. Астронавти зафіксували миготіння індикатора несправності, який сигналізував про проблему з контролером.

Екіпаж "Артеміди II" , тісно співпрацюючи з центром управління польотом у Х'юстоні, зміг відновити нормальну роботу туалету космічного корабля "Оріон" після демонстрації операцій наближення.

Після цього астронавти отримали час для відпочинку перед наступним етапом польоту - підняттям перигею, яке допоможе сформувати початкову орбіту корабля Orion перед подальшими трансмісячними операціями.

Що відомо про місію Artemis II

У ніч проти 2 квітня NASA успішно запустило місію Artemis II - перший за понад 50 років пілотований політ до Місяця. Ракета з космічним кораблем Orion стартувала з Флориди для восьмиденного обльоту супутника Землі з подальшим поверненням.

На борту перебуває міжнародний екіпаж із чотирьох астронавтів:

  • Рід Вайзмен - командир;
  • Віктор Гловер - пілот;
  • Крістіна Кох - спеціалістка місії;
  • Джеремі Хансен - спеціаліст місії (представник Канадське космічне агентство).

Президент США Дональд Трамп назвав запуск символом відродження американської місячної програми.

