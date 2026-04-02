Місія NASA до Місяця зіткнулася з першими труднощами: що відомо

Місія Artemis II зіткнулася з першими технічними труднощами під час польоту до Місяця. Екіпаж повідомив про збій у роботі космічного туалету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA .

Під час польоту на орбіті Землі екіпаж місії Artemis II звернувся до наземних фахівців через проблему з туалетом. Астронавти зафіксували миготіння індикатора несправності, який сигналізував про проблему з контролером.

Екіпаж "Артеміди II" , тісно співпрацюючи з центром управління польотом у Х'юстоні, зміг відновити нормальну роботу туалету космічного корабля "Оріон" після демонстрації операцій наближення.

Після цього астронавти отримали час для відпочинку перед наступним етапом польоту - підняттям перигею, яке допоможе сформувати початкову орбіту корабля Orion перед подальшими трансмісячними операціями.