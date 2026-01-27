ua en ru
"Історичний день". ХАМАС передав Ізраїлю всіх заручників і тіла загиблих, - Віткофф

Вівторок 27 січня 2026 14:29
"Історичний день". ХАМАС передав Ізраїлю всіх заручників і тіла загиблих, - Віткофф Фото: Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ХАМАС передав Ізраїлю всіх заручників і тіла загиблих. Останнім на батьківщину повернули тіло офіцера Рана Гвілі.

Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Вчора був історичний день. Останнього заручника, що залишився в Газі, офіцера Рана Гвілі, повернули додому до його родини в Ізраїль. Він вийшов 7 жовтня, щоб рятувати життя, а вчора повернувся, щоб спочивати з миром в Ізраїлі", - заявив Віткофф.

Він також зазначив, що тепер усі 20 заручників та тіла усіх 28 загиблих полонених ізраїльтян у Газі повернулися до своїх родин.

"Це закриває болісний розділ і прокладає шлях до нового майбутнього, яке може бути визначене миром, а не війною, і процвітанням, а не руйнуванням. Це новий день на Близькому Сході, і президент (США Дональд – ред.) Трамп, я та вся команда віддані сталому миру й процвітанню регіону", - додав Віткофф.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці вересня США представили 20-пунктний мирний план щодо припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС, який передбачає негайне припинення бойових дій за згодою сторін, поетапне відведення ізраїльських військ і повне повернення всіх заручників.

Звільнення усіх полонених та передача усіх тіл загиблих дозволяють Сполученим Штатам та партнерам перейти до наступного етапу мирного плану.

Нагадаємо, що під час форуму в Давосі зять президента США Джаред Кушнер показав бачення майбутньої Гази – з новими житловими кварталами, технологічною інфраструктурою та курортами.

Паралельно з економічними планами, Вашингтон просуває 20-пунктний політичний план. Колишній урядовець Палестинської автономії Алі Шаат, який має керувати анклавом, через відеозв'язок оголосив про відкриття ключового кордону.

