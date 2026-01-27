ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Исторический день". ХАМАС передал Израилю всех заложников и тела погибших, - Виткофф

Вторник 27 января 2026 14:29
UA EN RU
"Исторический день". ХАМАС передал Израилю всех заложников и тела погибших, - Виткофф Фото: Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ХАМАС передал Израилю всех заложников и тела погибших. Последним на родину вернули тело офицера Рана Гвили.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Вчера был исторический день. Последнего заложника, оставшегося в Газе, офицера Рана Гвили, вернули домой к его семье в Израиль. Он вышел 7 октября, чтобы спасать жизни, а вчера вернулся, чтобы покоиться с миром в Израиле", - заявил Уиткофф.

Он также отметил, что теперь все 20 заложников и тела всех 28 погибших пленных израильтян в Газе вернулись к своим семьям.

"Это закрывает болезненный раздел и прокладывает путь к новому будущему, которое может быть определено миром, а не войной, и процветанием, а не разрушением. Это новый день на Ближнем Востоке, и президент (США Дональд - ред.) Трамп, я и вся команда привержены устойчивому миру и процветанию региона", - добавил Уиткофф.

Что предшествовало

Напомним, в конце сентября США представили 20-пунктный мирный план по прекращению войны между Израилем и ХАМАС, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий по согласию сторон, поэтапный отвод израильских войск и полное возвращение всех заложников.

Освобождение всех пленных и передача всех тел погибших позволяют Соединенным Штатам и партнерам перейти к следующему этапу мирного плана.

Напомним, что во время форума в Давосе зять президента США Джаред Кушнер показал видение будущей Газы - с новыми жилыми кварталами, технологической инфраструктурой и курортами.

Параллельно с экономическими планами, Вашингтон продвигает 20-пунктный политический план. Бывший чиновник Палестинской автономии Али Шаат, который должен управлять анклавом, через видеосвязь объявил об открытии ключевой границы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль ХАМАС Стив Уиткофф
Новости
В Черкасской области во время задержания убийцы погибли четверо полицейских
В Черкасской области во время задержания убийцы погибли четверо полицейских
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин