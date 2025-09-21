Історичний антирекорд. Скільки олімпійських ліцензій вибороли українські фігуристи та хто поїде на Ігри

Один за всіх

Єдиним вітчизняним представником у фігурному катанні на Іграх-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо буде Кирило Марсак.

Українець забезпечив собі місце у топ-5 кваліфікації, що дає перепустку на олімпійський турнір.

Зазначимо, що ліцензія Марсака є неіменною. Це означає, що замість нього національна федерація має право відправити до Італії іншого фігуриста. Проте подібний варіант можливий лише за форсмажорних обставин.

Невдалі танці

У Пекіні за місце на Іграх-2026 боролися також вітчизняні спортивна пара та танцювальний дует.

У танцях на льоду Марія Пінчук та Микита Погорєлов фінішували 12-ми, тоді як ліцензії здобували чотири найкращих тандеми. У підсумку путівки дісталися представникам Литви, Австралії, Іспанії та Китаю.

Таким чином, Україна вперше в історії не відібралася на Олімпійські ігри у танцях на льоду. До Олімпіади-2010 українці були представлені двома парами, на наступних трьох – однією.

За два кроки до Ігор

У змаганні спортивних пар невдача спіткала Софію Голіченко та Артема Даренського. Вони в підсумковій класифікації фінішували п'ятими, тоді як на Ігри розігрувалося лише три путівки. Вони дісталися спортсменам з Китаю, Вірменії та Японії.

Україна втретє поспіль не відібралася на Олімпійські ігри у спортивних парах. Востаннє наші фігуристи виступали в цій дисципліні в 2014 році.

Історичний антирекорд

У жіночому одиночному катанні наша країна взагалі не була представлена. Національна федерація вирішила навіть не виставляти спортсменок на ліцензійний турнір, через низькі результати.

Таким чином Україна оновила антирекорд за представництвом на Олімпійських іграх у фігурному катанні. Раніше наша країна завжди кваліфікувалася на Олімпіаду щонайменше в трьох дисциплінах.