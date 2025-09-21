Исторический антирекорд. Сколько олимпийских лицензий завоевали украинские фигуристы и кто поедет на Игры
Украинские фигуристы завершили выступления на лицензионном олимпийском турнире в китайском Пекине, установив исторический антирекорд.
Один за всех
Единственным отечественным представителем в фигурном катании на Играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо будет Кирилл Марсак.
Украинец обеспечил себе место в топ-5 квалификации, что дает пропуск на олимпийский турнир.
Отметим, что лицензия Марсака является неименной. Это означает, что вместо него национальная федерация имеет право отправить в Италию другого фигуриста. Однако подобный вариант возможен только при форсмажорных обстоятельствах.
Неудачные танцы
В Пекине за место на Играх-2026 боролись также отечественные спортивная пара и танцевальный дуэт.
В танцах на льду Мария Пинчук и Никита Погорелов финишировали 12-ми, тогда как лицензии получали четыре лучших тандема. В итоге путевки достались представителям Литвы, Австралии, Испании и Китая.
Таким образом, Украина впервые в истории не отобралась на Олимпийские игры в танцах на льду. До Олимпиады-2010 украинцы были представлены двумя парами, на следующих трех - одной.
За два шага до Игр
В соревновании спортивных пар неудача постигла Софию Голиченко и Артема Даренского. Они в итоговой классификации финишировали пятыми, тогда как на Игры разыгрывалось всего три путевки. Они достались спортсменам из Китая, Армении и Японии.
Украина в третий раз подряд не отобралась на Олимпийские игры в спортивных парах. Последний раз наши фигуристы выступали в этой дисциплине в 2014 году.
Исторический антирекорд
В женском одиночном катании наша страна вообще не была представлена. Национальная федерация решила даже не выставлять спортсменок на лицензионный турнир, из-за низких результатов.
Таким образом Украина обновила антирекорд по представительству на Олимпийских играх в фигурном катании. Ранее наша страна всегда квалифицировалась на Олимпиаду минимум в трех дисциплинах.
