Исторический антирекорд. Сколько олимпийских лицензий завоевали украинские фигуристы и кто поедет на Игры

Один за всех

Единственным отечественным представителем в фигурном катании на Играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо будет Кирилл Марсак.

Украинец обеспечил себе место в топ-5 квалификации, что дает пропуск на олимпийский турнир.

Отметим, что лицензия Марсака является неименной. Это означает, что вместо него национальная федерация имеет право отправить в Италию другого фигуриста. Однако подобный вариант возможен только при форсмажорных обстоятельствах.

Неудачные танцы

В Пекине за место на Играх-2026 боролись также отечественные спортивная пара и танцевальный дуэт.

В танцах на льду Мария Пинчук и Никита Погорелов финишировали 12-ми, тогда как лицензии получали четыре лучших тандема. В итоге путевки достались представителям Литвы, Австралии, Испании и Китая.

Таким образом, Украина впервые в истории не отобралась на Олимпийские игры в танцах на льду. До Олимпиады-2010 украинцы были представлены двумя парами, на следующих трех - одной.

За два шага до Игр

В соревновании спортивных пар неудача постигла Софию Голиченко и Артема Даренского. Они в итоговой классификации финишировали пятыми, тогда как на Игры разыгрывалось всего три путевки. Они достались спортсменам из Китая, Армении и Японии.

Украина в третий раз подряд не отобралась на Олимпийские игры в спортивных парах. Последний раз наши фигуристы выступали в этой дисциплине в 2014 году.

Исторический антирекорд

В женском одиночном катании наша страна вообще не была представлена. Национальная федерация решила даже не выставлять спортсменок на лицензионный турнир, из-за низких результатов.

Таким образом Украина обновила антирекорд по представительству на Олимпийских играх в фигурном катании. Ранее наша страна всегда квалифицировалась на Олимпиаду минимум в трех дисциплинах.