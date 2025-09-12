ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Олімпіада-2026: Міжнародна федерація бобслею та скелетону зробила заяву щодо допуску росіян

Кортіна-д'Ампеццо , П'ятниця 12 вересня 2025 19:49
UA EN RU
Олімпіада-2026: Міжнародна федерація бобслею та скелетону зробила заяву щодо допуску росіян Фото: Російських бобслеїстів на Олімпіаді не буде (x.com/IBSFsliding)
Автор: Андрій Костенко

12 вересня на конгресі Міжнародної федерації бобслею і скелетону (IBSF) в італійській Кортіна-д'Ампеццо пройшло голосування щодо допуску спортсменів із Росії до відбіркових змагань на Олімпійські ігри 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Як пройшло голосування

За результатами голосування 9 делегатів виступили за допуск росіян, 6 утрималися, 36 – були проти.

Зазначимо, що російські бобслеїсти і скелетоністи позбавлені можливості виступати на міжнародних змаганнях навіть у нейтральному статусі з 2022 року через санкції, накладені IBSF після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Новообрана президент МОК Кірсті Ковентрі заявила про можливий допуск російських і білоруських спортсменів на Ігри-2026 на тих самих умовах, що й на ОІ-2024 у Парижі. Тобто, без прапора, гімну і національної символіки. Але остаточне рішення ухвалюють федерації з видів спорту.

Раніше РФ вже відсторонили від турніру в хокеї, біатлоні, лижних гонках та командних змаганнях у фігурному катанні.

Реакція росіян

За словами міністр спорту Росії Михаїла Дегтярьова, недопуск спортсменів х його країни стався через "провокацію України".

"Ключову роль у результаті голосування зіграла українська провокація – демонстрація презентації, побудованої на особистих нападках і звинуваченнях, далеких від суті питання", – заявив він.

Також за його словами результати голосування визначили "малі країни, які не мають сильних позицій у бобслеї та скелетоні, і яким на руку ослаблення конкуренції".

Представники країни-агресора заявили, що не змиряться з поразкою та будуть подавати позов до Спортивного арбітражного суду (СAS).

Олімпіада-2026: що відомо

25-та зимова Олімпіада пройде в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 до 22 лютого 2026 року. Це будуть четверті Ігри, які прийматиме Італія.

Загалом буде розіграно 116 комплектів нагород – на 7 більше, ніж на зимових Олімпійських іграх 2022 року. На форумі дебютує один новий вид спорту – скі-альпінізм. Також внесені зміни у програми деяких інших дисциплін.

Раніше ми розповіли п'ять цікавих фактів про нагороди Олімпіади-2026.

Також ми писали, що хокеїсти НХЛ зіграють на Олімпіаді вперше за 12 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії