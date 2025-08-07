Історичні тарифи Трампа набули чинності: що це означає для світової економіки

Президент Дональд Трамп запровадив нову хвилю тарифів для десятків торговельних партнерів Америки, що свідчить про суттєву ескалацію торговельної напруженості, яка може стати найбільшою зміною у світовій економіці майже за століття.

Історична нова торговельна політика відбулась після місяців невдалих спроб Трампа так званого "взаємного" запровадження тарифів та незліченних двосторонніх торговельних переговорів.

Варто зауважити, що деякі з них дійсно призвели до угод, які запобігли підвищеним тарифам.

Наразі ж президент США просуває нові, значно агресивніші тарифи, які, на думку економістів, можуть загострити економічні проблеми, що виникають, зокрема зростання інфляції та уповільнення зростання зайнятості, що стають дедалі очевиднішими.

Що змінилось в тарифах США

До сьогодні, 7 серпня, товари практично кожної країни підлягали мінімальному 10% тарифу. Тепер же ставки суттєво відрізняються залежно від країни.

Найвищі ставки застосовуються до товарів з:

Бразилії (50%),

Лаосу (40%),

М'янми (40%),

Швейцарії (39%),

Іраку (35%),

Сербії (35%).

Ще 21 країна стикається з митами, що перевищують 15%. Це включає кілька країн, від яких США значною мірою залежать у постачанні різноманітних товарів, таких як:

В'єтнам (20%),

Індія (25%),

Тайвань (20%),

Таїланд (19%).

Товари з Індії також можуть підлягати додатковому 25% тарифу, накладеному через виконавчий указ Трампа, який має на меті покарати Індію за купівлю нафти в Росії. Цей тариф має набути чинності вже 27 серпня.

Згідно зі списком, опублікованим Білим домом минулого тижня, товари з тридцяти дев'яти країн, а також членів Європейського Союзу, підлягають 15% тарифам.

Окрім Канади та Мексики, всі інші країни, з яких США імпортують товари, продовжуватимуть стикатися з мінімальним тарифом у розмірі 10%, хоча й з кількома винятками.

Товари з Мексики та Канади звільняються від тарифів, якщо вони відповідають угоді про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою. Якщо ні, товари:

з Мексики підлягають 25% тарифам,

з Канади підлягають 35% тарифам, порівняно з 25% раніше.

Тонкощі торгівельних угод

У більшості випадків це не зовсім торговельні угоди як такі, а радше приблизні їх начерки. На остаточне узгодження угод можуть знадобитися місяці або навіть роки.

Протягом останніх п'яти місяців Трамп оголосив про вісім торговельних угод. З них лише дві - з Великою Британією та Китаєм - були формалізовані.

Угода з Китаєм, яка значно знизила тарифні ставки, що обидві країни встановлювали на товари одна одної, діє до 12 серпня. Якщо обидві країни не вживуть заходів, тарифи можуть знову різко зрости.

Більшість угод, оголошених Трампом, передбачають зобов'язання торговельних партнерів купувати більше американської продукції, такої як:

нафта,

автомобілі,

літаки Boeing,

оборонне обладнання,

сільськогосподарські товари.

Вони також передбачають інвестиції в американський бізнес на сотні мільярдів доларів.

Але незрозуміло, чи Сполучені Штати та інші торговельні партнери, що беруть участь в угодах, мають однакову позицію щодо багатьох запропонованих умов.

Наприклад, прем'єр-міністр Японії Шіґеру Ісіба та провідний японський торговельний переговірник Рьосей Аказава нещодавно заявили, що багато ключових деталей все ще опрацьовуються, і розповідають зовсім іншу історію, ніж Трамп, який раніше цього тижня заявив, що країна погодилася купувати Ford F-150.

Які товари були звільнені від нових мит

Одним помітним винятком є смартфони, на які не поширюються жодні нові тарифи. Крім того, товари, на які Трамп запровадив окремі секторальні тарифи або наказав розслідування, що можуть призвести до підвищення тарифів, не будуть накладатися на "взаємні" тарифи для окремих країн.

Наразі це означає, що фармацевтичні препарати, наприклад, можна імпортувати з країн без сплати мита. Однак Трамп попереджає, що незабаром вони можуть зіткнутися зі значно вищими ставками.

ЄС прагнув запобігти цим тарифам, домовившися про 15% мито на експорт фармацевтичної продукції до США в рамках угоди, оголошеної з Трампом. Інші ж країни, що беруть участь у торговельних угодах, також отримують пільговіші ставки на певні секторальні тарифи.

Також існує часткове звільнення від сплати податків для певних товарів, вироблених за кордоном, якщо щонайменше 20% їхньої вартості походить з американських матеріалів та робочої сили.