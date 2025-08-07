Исторические тарифы Трампа вступили в силу: что это значит для мировой экономики

Президент Дональд Трамп ввел новую волну тарифов для десятков торговых партнеров Америки, что свидетельствует о существенной эскалации торговой напряженности, которая может стать самым большим изменением в мировой экономике почти за столетие.

Историческая новая торговая политика состоялась после месяцев неудачных попыток Трампа так называемого "взаимного" введения тарифов и бесчисленных двусторонних торговых переговоров.

Стоит заметить, что некоторые из них действительно привели к соглашениям, которые предотвратили повышенные тарифы.

Сейчас же президент США продвигает новые, значительно более агрессивные тарифы, которые, по мнению экономистов, могут обострить возникающие экономические проблемы, в частности рост инфляции и замедление роста занятости, которые становятся все более очевидными.

Что изменилось в тарифах США

До сегодняшнего дня, 7 августа, товары практически каждой страны подлежали минимальному 10% тарифу. Теперь же ставки существенно отличаются в зависимости от страны.

Самые высокие ставки применяются к товарам из:

Бразилии (50%),

Лаоса (40%),

Мьянмы (40%),

Швейцарии (39%),

Ирака (35%),

Сербии (35%).

Еще 21 страна сталкивается с пошлинами, превышающими 15%. Это включает несколько стран, от которых США в значительной степени зависят в поставках различных товаров, таких как:

Вьетнам (20%),

Индия (25%),

Тайвань (20%),

Таиланд (19%).

Товары из Индии также могут подлежать дополнительному 25% тарифу, наложенному из-за исполнительного указа Трампа, который имеет целью наказать Индию за покупку нефти у России. Этот тариф должен вступить в силу уже 27 августа.

Согласно списку, опубликованному Белым домом на прошлой неделе, товары из тридцати девяти стран, а также членов Европейского Союза, подлежат 15% тарифам.

Кроме Канады и Мексики, все остальные страны, из которых США импортируют товары, будут продолжать сталкиваться с минимальным тарифом в размере 10%, хотя и с несколькими исключениями.

Товары из Мексики и Канады освобождаются от тарифов, если они соответствуют соглашению о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. Если нет, товары:

из Мексики подлежат 25% тарифам,

из Канады подлежат 35% тарифам, по сравнению с 25% ранее.

Тонкости торговых соглашений

В большинстве случаев это не совсем торговые соглашения как таковые, а скорее приблизительные их наброски. На окончательное согласование соглашений могут потребоваться месяцы или даже годы.

В течение последних пяти месяцев Трамп объявил о восьми торговых соглашениях. Из них только два - с Великобританией и Китаем - были формализованы.

Соглашение с Китаем, которое значительно снизило тарифные ставки, которые обе страны устанавливали на товары друг друга, действует до 12 августа. Если обе страны не примут меры, тарифы могут снова резко вырасти.

Большинство соглашений, объявленных Трампом, предусматривают обязательства торговых партнеров покупать больше американской продукции, такой как:

нефть,

автомобили,

самолеты Boeing,

оборонное оборудование,

сельскохозяйственные товары.

Они также предусматривают инвестиции в американский бизнес на сотни миллиардов долларов.

Но непонятно, имеют ли Соединенные Штаты и другие торговые партнеры, участвующие в соглашениях, одинаковую позицию по многим предложенным условиям.

Например, премьер-министр Японии Шигеру Исиба и ведущий японский торговый переговорщик Рёсэй Аказава недавно заявили, что многие ключевые детали все еще прорабатываются, и рассказывают совсем другую историю, чем Трамп, который ранее на этой неделе заявил, что страна согласилась покупать Ford F-150.

Какие товары были освобождены от новых пошлин

Одним заметным исключением являются смартфоны, на которые не распространяются никакие новые тарифы. Кроме того, товары, на которые Трамп ввел отдельные секторальные тарифы или приказал расследования, которые могут привести к повышению тарифов, не будут накладываться на "взаимные" тарифы для отдельных стран.

Сейчас это означает, что фармацевтические препараты, например, можно импортировать из стран без уплаты пошлины. Однако Трамп предупреждает, что вскоре они могут столкнуться со значительно более высокими ставками.

ЕС стремился предотвратить эти тарифы, договорившись о 15% пошлине на экспорт фармацевтической продукции в США в рамках соглашения, объявленного с Трампом. Другие же страны, участвующие в торговых соглашениях, также получают льготные ставки на определенные секторальные тарифы.

Также существует частичное освобождение от уплаты налогов для определенных товаров, произведенных за рубежом, если не менее 20% их стоимости происходит из американских материалов и рабочей силы.