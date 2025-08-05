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"Купують нафту РФ": Трамп пригрозив підвищенням тарифів для Індії вже за 24 години

Вівторок 05 серпня 2025 15:44
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"Купують нафту РФ": Трамп пригрозив підвищенням тарифів для Індії вже за 24 години Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом наступних 24 годин може суттєво підвищити тарифи на індійський імпорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.

Трамп розкритикував Індію за надмірні торговельні бар'єри та економічну співпрацю з Росією.

За словами президента США, Індія вже має "найвищий тариф серед усіх", але цього недостатньо.

"У них найвищий тариф серед усіх... Ми домовилися про 25%, але я думаю, що протягом наступних 24 годин я суттєво підвищу його, бо вони купують російську нафту. Вони підживлюють військову машину", - наголосив Трамп.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що значно підвищить тарифи проти Індії.

Американський лідер наголошував, що Делі немає діла до того, скільки українців загинуло через російську агресію.

Угоди укладено на тлі нових санкцій Європейського Союзу, націлених на російську енергетичну торгівлю. Трамп раніше пригрозив країнам, які купують нафту в Москви, 100-відсотковими вторинними тарифами.

Згідно з Reuters, щонайменше два танкери з російською нафтою, що прямували до Індії, були перенаправлені після нещодавнього пакета американських санкцій.

Заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у фінансуванні війни в Україні за допомогою купівлі нафти. Він заявив, що це неприйнятно.

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"Купують нафту РФ": Трамп пригрозив підвищенням тарифів для Індії вже за 24 години
"Купують нафту РФ": Трамп пригрозив підвищенням тарифів для Індії вже за 24 години
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