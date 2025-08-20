"Історична іронія": Туск проти Будапешта як місця мирних переговорів щодо України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не підтримує ідею проведення майбутніх мирних переговорів щодо України в Угорщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За даними Білого дому, президент США Дональд Трамп запропонував Будапешт як місце зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського за участю прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Туск вважає, що проведення переговорів саме у столиці Угорщини, де у 1994 році був підписаний Будапештський меморандум, стало б "історичною іронією".
Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки, які порушила тимчасова окупація Криму у 2014 році та повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році.
"Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце", – сказав Туск.
Після переговорів з Володимиром Зеленським у Білому домі 18 серпня президент США Дональд Трамп обговорив із російським диктатором Володимиром Путіним можливість проведення їхньої зустрічі.
Москва наполягає на двосторонньому форматі, проте у майбутньому можливий і тристоронній саміт за участю США.
Серед потенційних локацій називають Женеву, Рим та Угорщину. Швейцарія заявила про готовність прийняти переговори та надати Путіну імунітет від ордера МКС, а Австрія також висловила готовність організувати саміт.