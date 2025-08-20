UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

"Історична іронія": Туск проти Будапешта як місця мирних переговорів щодо України

Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не підтримує ідею проведення майбутніх мирних переговорів щодо України в Угорщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними Білого дому, президент США Дональд Трамп запропонував Будапешт як місце зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського за участю прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Туск вважає, що проведення переговорів саме у столиці Угорщини, де у 1994 році був підписаний Будапештський меморандум, стало б "історичною іронією".

Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки, які порушила тимчасова окупація Криму у 2014 році та повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році.

"Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце", – сказав Туск.

Зустріч Зеленського і Путіна

Після переговорів з Володимиром Зеленським у Білому домі 18 серпня президент США Дональд Трамп обговорив із російським диктатором Володимиром Путіним можливість проведення їхньої зустрічі.

Москва наполягає на двосторонньому форматі, проте у майбутньому можливий і тристоронній саміт за участю США.

Серед потенційних локацій називають Женеву, Рим та Угорщину. Швейцарія заявила про готовність прийняти переговори та надати Путіну імунітет від ордера МКС, а Австрія також висловила готовність організувати саміт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиПольщаВійна в Україні