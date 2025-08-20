"Історична іронія": Туск проти Будапешта як місця мирних переговорів щодо України

За даними Білого дому, президент США Дональд Трамп запропонував Будапешт як місце зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського за участю прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Туск вважає, що проведення переговорів саме у столиці Угорщини, де у 1994 році був підписаний Будапештський меморандум, стало б "історичною іронією".

Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки, які порушила тимчасова окупація Криму у 2014 році та повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році.

"Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце", – сказав Туск.