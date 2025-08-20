RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

"Историческая ирония": Туск против Будапешта как места мирных переговоров по Украине

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не поддерживает идею проведения будущих мирных переговоров по Украине в Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным Белого дома, президент США Дональд Трамп предложил Будапешт как место встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Туск считает, что проведение переговоров именно в столице Венгрии, где в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, стало бы "исторической иронией".

Украина отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности, которые нарушила временная оккупация Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение России в 2022 году.

"Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы попытался найти другое место", - сказал Туск.

Встреча Зеленского и Путина

После переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа президент США Дональд Трамп обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным возможность проведения их встречи.

Москва настаивает на двустороннем формате, однако в будущем возможен и трехсторонний саммит с участием США.

Среди потенциальных локаций называют Женеву, Рим и Венгрию. Швейцария заявила о готовности принять переговоры и предоставить Путину иммунитет от ордера МУС, а Австрия также выразила готовность организовать саммит.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиПольшаВойна в Украине