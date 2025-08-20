"Историческая ирония": Туск против Будапешта как места мирных переговоров по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не поддерживает идею проведения будущих мирных переговоров по Украине в Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным Белого дома, президент США Дональд Трамп предложил Будапешт как место встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Туск считает, что проведение переговоров именно в столице Венгрии, где в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, стало бы "исторической иронией".

Украина отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности, которые нарушила временная оккупация Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение России в 2022 году.

"Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы попытался найти другое место", - сказал Туск.