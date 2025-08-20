ua en ru
"Историческая ирония": Туск против Будапешта как места мирных переговоров по Украине

Среда 20 августа 2025 12:08
"Историческая ирония": Туск против Будапешта как места мирных переговоров по Украине Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не поддерживает идею проведения будущих мирных переговоров по Украине в Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным Белого дома, президент США Дональд Трамп предложил Будапешт как место встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Туск считает, что проведение переговоров именно в столице Венгрии, где в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, стало бы "исторической иронией".

Украина отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности, которые нарушила временная оккупация Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение России в 2022 году.

"Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы попытался найти другое место", - сказал Туск.

Встреча Зеленского и Путина

После переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа президент США Дональд Трамп обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным возможность проведения их встречи.

Москва настаивает на двустороннем формате, однако в будущем возможен и трехсторонний саммит с участием США.

Среди потенциальных локаций называют Женеву, Рим и Венгрию. Швейцария заявила о готовности принять переговоры и предоставить Путину иммунитет от ордера МУС, а Австрия также выразила готовность организовать саммит.

