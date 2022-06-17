Исторический визит, шаг к кандидатству в ЕС и новое правило для РФ: главное за неделю

Визит европейских лидеров

16 июня Украину посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги, президент Румынии Клаус Йоханнис.

Европейские лидеры побывали в Ирпене, а затем встретились с Владимиром Зеленским.

Все четыре лидера поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на предстоящем саммите 23-24 июня.

Эммануэль Макрон заявил о передаче 6 дополнительных САУ "Цезарь" 155 мм, а также о помощи с расследованием военных преступлений.

Олаф Шольц пообещал поставлять Украине оружие столько, "сколько у Украины будет потребность", в частности системы ПВО IRIS-T.

Марио Драги заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы разблокировать украинские порты до сентября, когда будет новый урожай.

Клаус Йоханнис поддержал необходимость расследование всех преступлений России и наказания за них.

Кроме того, во время визита в Киев Эммануэль Макрон подтвердил, что среди стран Запада есть договоренность не поставлять Украине танки и штурмовые самолеты, чтобы не вступать в конфронтацию с Россией.

Переговоры "Рамштайн-3"

15 июня прошло третье заседание Контактной группы по оборонной поддержке Украины. Союзники договорились об увеличении поставок вооружений для борьбы с российским агрессором.

Число участников формата снова выросло - присоединились Грузия, Молдова и Эквадор.

По итогам встречи министр обороны Алексей Резников заявил, что "Рамштайн-3" показал единство НАТО и готовность в дальнейшем предоставлять больше оружия для борьбы украинцев за свободу и независимость. Партнеры передадут Украине 155-мм пушки, HIMARS, Harpoons, вертолеты из Словакии, артиллерию из Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО от Германии.

Новый пакет военной помощи от США

В среду во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским лидер США Джо Байден сообщил о выделении военной помощи Украине на 1 млрд долларов, который будет включать дополнительную артиллерию, оружие береговой обороны, боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

Также США выделяют гуманитарную помощь в размере 225 млн долларов на организацию поставок безопасной питьевой воды, закупку медикаментов, обеспечение украинцев едой, жильем и средствами на вещи первой необходимости.

Еврокомиссия рекомендовала кандидатство Украины в ЕС

17 июня Еврокомиссия дала свое положительное заключение по статусу Украины. ЕК рекомендовала Совету Европы предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Окончательное решение на основании данного заключения будет принято во время саммита лидеров стран Евросоюза 23-24 июня.

При этом в резолюции Еврокомиссии содержится перечень требований, которые предстоить выполнить нашей стране на дальнейшем пути евроинтеграции, включая сферы борьбы с коррупцией и верховенства закона. ЕК будет отслеживать прогресс их выполнения до конца 2022 года.

Отмена безвизового режима с Россией

По поручению президента Кабмин прекратил действие Соглашения о безвизовом режиме с РФ. Уже с 1 июля 2022 граждане России не смогут пересечь границу Украины без оформления разрешительных документов.

Окончательное решение о введении виз для россиян принято для противодействия угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Запрет партий

В течение этой недели суд запретил деятельность нескольких политических сил. Все эти партии входят в список СНБО как пророссийские.

"Социалисты"

"Справедливость и развитие"

"Левая оппозиция"

"Держава"

партия "Наши" Евгения Мураева

Социалистическая партия, которую возглавлял обвиняемый в госизмене Илья Кива

"Партия Шария"

партия херсонского мэра-коллаборанта "Блок Владимира Сальдо"

Ранее решением суда было запрещено функционирование политсилы "Оппозиционный блок", а на 20 июня назначено рассмотрение запрета деятельности ОПЗЖ.

Ситуация на фронте

Самым напряженным участком на карте военных действий остается восточная часть Украины. Армия РФ пытается атаковать сразу на 9 направлениях в Донецкой и Луганской областях, а главной целью оккупантов является Северодонецк. На территории завода "Азот" остаются более 500 мирных жителей, эвакуировать их невозможно из-за постоянных обстрелов.

При этом ВСУ проводят успешные контрнаступательные действия в Херсонской и Запорожской областях и отражают штурмы оккупантов на востоке.

Армия РФ продолжает ракетные атаки и обстрелы объектов инфраструктуры и жилых домов. Так, из-за продвижения противника в сторону Харькова город снова оказался в зоне поражения артиллерией. В спальном районе Николаева из-за обстрела погибли 2 человека. В Донецкой области попали в вагон с гуманитарной помощью. В результате ракетного удара было уничтожено строительное предприятие в Днепропетровской области.

Выступление Путина

17 июня президент РФ выступил на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В своей речи Владимир Путин попытался переложить ответственность за инфляцию в мире и продовольственный кризис на Европу и США, которые "совершали системные ошибки". По словам главы Кремля, "действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем".

Путин заявил, что причиной войны в Украине стало нежелание Запада договариваться о "гарантиях безопасности".

Блокаду украинских портов глава РФ назвал спекуляцией и отметил, что Россия якобы не препятствует вывозу зерна. Также он выразил мнение, что украинское зерно можно вывезти не только морским путем, а через другие страны, упомянув Беларусь.