Оправдывается? Путин назвал причину войны против Украины

Война России против Украины началась в связи с нежеланием Запада договариваться о гарантиях безопасности для Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, сегодня якобы ломаются и дают сбои международные институты и гарантии безопасности.

"Запад принципиально отказался исполнять ранее взятые на себя обязательства. Достичь с ним каких-либо новых договоренностей оказалось просто невозможным. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным, трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати говоря, на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность", - заявил Путин.

Он также отмети, что "все задачи спецоперации будут решены благодаря героизму" российских военных.