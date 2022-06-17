Історичний візит, крок до кандидатства в ЄС та нове правило для РФ: головне за тиждень

Цього тижня відбулася чергова зустріч "Рамштайн" щодо військової допомоги Україні. Вперше з початку війни до Києва приїхали лідери Німеччини, Італії та Франції. Єврокомісія рекомендувала надати нашій країні статусу кандидата в члени ЄС. Кабмін скасував безвізовий режим із Росією.
Детально про всі новини тижня – у матеріалі РБК-Україна нижче.
16 червня Україну відвідали президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Італії Маріо Драгі, президент Румунії Клаус Йоханніс.
Європейські лідери побували в Ірпені, а потім зустрілися з Володимиром Зеленським.
Крім того, під час візиту до Києва Еммануель Макрон підтвердив, що серед країн Заходу є домовленість не постачати Україні танки та штурмові літаки, щоб не вступати у конфронтацію з Росією.
15 червня відбулося третє засідання Контактної групи з питань оборонної підтримки України. Союзники домовилися про збільшення постачання озброєнь для боротьби з російським агресором.
Кількість учасників формату знову зросла - приєдналися Грузія, Молдова та Еквадор.
За підсумками зустрічі міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що "Рамштайн-3" показав єдність НАТО та готовність надалі надавати більше зброї для боротьби українців за свободу та незалежність. Партнери передадуть 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons, гелікоптери зі Словаччини, артилерію з Канади, Польщі та Нідерландів, РСЗВ від Німеччини.
У середу під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським лідер США Джо Байден повідомив про виділення військової допомоги Україні на 1 млрд доларів, яка включатиме додаткову артилерію, зброю берегової оборони, боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем.
Також США виділяють гуманітарну допомогу у розмірі 225 млн доларів на організацію постачання безпечної питної води, закупівлю медикаментів, забезпечення українців їжею, житлом та коштами на речі першої необхідності.
17 червня Єврокомісія дала свій позитивний висновок щодо статусу України. ЄК рекомендувала Раді Європи надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Остаточне рішення на підставі цього висновку буде ухвалено під час саміту лідерів країн Євросоюзу 23-24 червня.
При цьому резолюція Єврокомісії містить перелік вимог, які мають бути виконані нашою країною на подальшому шляху євроінтеграції, включаючи сфери боротьби з корупцією та верховенства закону. ЄК відстежуватиме прогрес їх виконання до кінця 2022 року.
За дорученням президента Кабмін припинив дію Угоди про безвізовий режим із РФ. Вже з 1 липня 2022 року громадяни Росії не зможуть перетнути кордон України без оформлення дозвільних документів.
Остаточне рішення про запровадження віз для росіян ухвалено для протидії загрозам національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.
Протягом цього тижня суд заборонив діяльність кількох політичних сил. Усі ці партії входять до списку РНБО як проросійські.
Раніше рішенням суду було заборонено функціонування політсили "Опозиційний блок", а на 20 червня призначено розгляд заборони діяльності ОПЗЖ.
Найнапруженішою ділянкою на карті військових дій залишається східна частина України. Армія РФ намагається атакувати відразу на 9 напрямках у Донецькій та Луганській областях, а головною метою окупантів є Сєвєродонецьк. На території заводу "Азот" залишаються понад 500 мирних жителів, евакуювати їх неможливо через постійні обстріли.
При цьому ЗСУ проводять успішні контрнаступні дії у Херсонській та Запорізькій областях та відображають штурми окупантів на сході.
Армія РФ продовжує ракетні атаки та обстріли об'єктів інфраструктури та житлових будинків. Так, через просування супротивника у бік Харкова місто знову опинилося у зоні поразки артилерією. У спальному районі Миколаєва через обстріл загинуло 2 особи. На Донеччині потрапили у вагон із гуманітарною допомогою. Внаслідок ракетного удару було знищено будівельне підприємство у Дніпропетровській області.
17 червня президент РФ виступив на економічному форумі у Санкт-Петербурзі. У своїй промові Володимир Путін спробував перекласти відповідальність за інфляцію у світі та продовольчу кризу на Європу та США, які "робили системні помилки". За словами голови Кремля, "дії зі звільнення Донбасу тут абсолютно ні до чого".
Путін заявив, що причиною війни в Україні стало небажання Заходу домовлятися про "гарантії безпеки".
Блокаду українських портів глава РФ назвав спекуляцією та підкреслив, що Росія нібито не перешкоджає вивезенню зерна. Також він висловив думку, що українське зерно можна вивезти не лише морським шляхом, а й через інші країни, згадавши Білорусь.
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