Іспити під камерами: які нововведення готують для абітурієнтів у 2026 році

Фото: В Україні змінюють вимоги до проведення вступних випробувань (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Під час вступної кампанії 2026 року заклади вищої освіти будуть зобов’язані фіксувати вступні випробування на відео щонайменше з двох камер спостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на проєкт Порядку прийому до вишів, винесений на громадське обговорення.

Згідно з документом, відеозаписи творчих конкурсів, конкурсів фізичних здібностей, співбесід і фахових іспитів мають бути оприлюднені на сайтах закладів освіти протягом трьох робочих днів після публікації оцінок вступників.

Скільки зберігатимуть записи

Відеоматеріали та знеособлені письмові роботи вступників мають зберігатися у відкритому доступі протягом одного року у вигляді активних інтернет-посилань.

Водночас відеозаписи абітурієнтів з тимчасово окупованих територій та військовослужбовців не оприлюднюватимуться. Такі матеріали зберігатимуться без публічного доступу в приймальних комісіях.

Роботи вступників, яких не зарахували на навчання, також зберігатимуться у вишах не менше року, після чого підлягатимуть знищенню з оформленням відповідного акта.

Навіщо це запроваджують

Очікується, що обов’язкова відеофіксація матиме антикорупційний ефект і допоможе запобігти недоброчесному оцінюванню під час вступних випробувань.

Для участі у таких іспитах вступники мають надати письмову згоду на фіксацію, оприлюднення та зберігання відеозаписів. Вимога поширюватиметься на всіх абітурієнтів, за винятком військовослужбовців і вступників з тимчасово окупованих територій.

Раніше РБК-Україна писало про можливість скорочення навчання на бакалавраті в українських вишах до трьох років, що вже дозволено законодавством і залежить від автономії університетів. У МОН зазначають, що це відповідає європейській практиці та реформі 12-річної школи й не має створити фінансових проблем для закладів освіти.

Також ми писали про плани МОН у 2026 році розширити перелік єдиних фахових вступних випробувань для магістратури, зокрема додати обов’язковий тест із біоетики для низки природничих, медичних і фармацевтичних спеціальностей.

