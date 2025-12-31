Іспити під камерами: які нововведення готують для абітурієнтів у 2026 році

Згідно з документом, відеозаписи творчих конкурсів, конкурсів фізичних здібностей, співбесід і фахових іспитів мають бути оприлюднені на сайтах закладів освіти протягом трьох робочих днів після публікації оцінок вступників.

Скільки зберігатимуть записи

Відеоматеріали та знеособлені письмові роботи вступників мають зберігатися у відкритому доступі протягом одного року у вигляді активних інтернет-посилань.

Водночас відеозаписи абітурієнтів з тимчасово окупованих територій та військовослужбовців не оприлюднюватимуться. Такі матеріали зберігатимуться без публічного доступу в приймальних комісіях.

Роботи вступників, яких не зарахували на навчання, також зберігатимуться у вишах не менше року, після чого підлягатимуть знищенню з оформленням відповідного акта.

Навіщо це запроваджують

Очікується, що обов’язкова відеофіксація матиме антикорупційний ефект і допоможе запобігти недоброчесному оцінюванню під час вступних випробувань.

Для участі у таких іспитах вступники мають надати письмову згоду на фіксацію, оприлюднення та зберігання відеозаписів. Вимога поширюватиметься на всіх абітурієнтів, за винятком військовослужбовців і вступників з тимчасово окупованих територій.