RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Экзамены под камерами: какие нововведения готовят для абитуриентов в 2026 году

Фото: В Украине меняют требования к проведению вступительных испытаний (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Во время вступительной кампании 2026 года высшие учебные заведения будут обязаны фиксировать вступительные испытания на видео минимум с двух камер наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Порядка приема в вузы, вынесенный на общественное обсуждение.

Согласно документу, видеозаписи творческих конкурсов, конкурсов физических способностей, собеседований и профессиональных экзаменов должны быть обнародованы на сайтах учебных заведений в течение трех рабочих дней после публикации оценок поступающих.

Сколько будут хранить записи

Видеоматериалы и обезличенные письменные работы поступающих должны храниться в открытом доступе в течение одного года в виде активных интернет-ссылок.

В то же время видеозаписи абитуриентов с временно оккупированных территорий и военнослужащих не будут обнародоваться. Такие материалы будут храниться без публичного доступа в приемных комиссиях.

Работы абитуриентов, которых не зачислили на обучение, также будут храниться в вузах не менее года, после чего будут подлежать уничтожению с оформлением соответствующего акта.

Зачем это вводят

Ожидается, что обязательная видеофиксация будет иметь антикоррупционный эффект и поможет предотвратить недобросовестное оценивание во время вступительных испытаний.

Для участия в таких экзаменах поступающие должны предоставить письменное согласие на фиксацию, обнародование и хранение видеозаписей. Требование будет распространяться на всех абитуриентов, за исключением военнослужащих и поступающих с временно оккупированных территорий.

Ранее РБК-Украина писало о возможности сокращения обучения на бакалавриате в украинских вузах до трех лет, что уже разрешено законодательством и зависит от автономии университетов. В МОН отмечают, что это соответствует европейской практике и реформе 12-летней школы и не должно создать финансовых проблем для учебных заведений.

Также мы писали о планах МОН в 2026 году расширить перечень единых вступительных экзаменов для магистратуры, в частности добавить обязательный тест по биоэтике для ряда естественных, медицинских и фармацевтических специальностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампанияОбразование в УкраинеВузы