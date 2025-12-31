Экзамены под камерами: какие нововведения готовят для абитуриентов в 2026 году

Во время вступительной кампании 2026 года высшие учебные заведения будут обязаны фиксировать вступительные испытания на видео минимум с двух камер наблюдения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Порядка приема в вузы, вынесенный на общественное обсуждение.
Согласно документу, видеозаписи творческих конкурсов, конкурсов физических способностей, собеседований и профессиональных экзаменов должны быть обнародованы на сайтах учебных заведений в течение трех рабочих дней после публикации оценок поступающих.
Видеоматериалы и обезличенные письменные работы поступающих должны храниться в открытом доступе в течение одного года в виде активных интернет-ссылок.
В то же время видеозаписи абитуриентов с временно оккупированных территорий и военнослужащих не будут обнародоваться. Такие материалы будут храниться без публичного доступа в приемных комиссиях.
Работы абитуриентов, которых не зачислили на обучение, также будут храниться в вузах не менее года, после чего будут подлежать уничтожению с оформлением соответствующего акта.
Ожидается, что обязательная видеофиксация будет иметь антикоррупционный эффект и поможет предотвратить недобросовестное оценивание во время вступительных испытаний.
Для участия в таких экзаменах поступающие должны предоставить письменное согласие на фиксацию, обнародование и хранение видеозаписей. Требование будет распространяться на всех абитуриентов, за исключением военнослужащих и поступающих с временно оккупированных территорий.
Ранее РБК-Украина писало о возможности сокращения обучения на бакалавриате в украинских вузах до трех лет, что уже разрешено законодательством и зависит от автономии университетов. В МОН отмечают, что это соответствует европейской практике и реформе 12-летней школы и не должно создать финансовых проблем для учебных заведений.
Также мы писали о планах МОН в 2026 году расширить перечень единых вступительных экзаменов для магистратуры, в частности добавить обязательный тест по биоэтике для ряда естественных, медицинских и фармацевтических специальностей.