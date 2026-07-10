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В Іспанії зізналися, як владнали гучний конфлікт із Трампом

12:28 10.07.2026 Пт
2 хв
Президент США оцінив "велику щедрість" Мадрида
aimg Юлія Капітонова
В Іспанії зізналися, як владнали гучний конфлікт із Трампом Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп змінив своє ставлення до Іспанії, коли дізнався, що вона суттєво збільшила внесок у діяльність НАТО. Попри це, є й інші проблеми.

З такою заявою виступив речник іспанського прем’єра Педро Санчеса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час саміту НАТО в Анкарі американський лідер публічно назвав Іспанію "жахливим партнером".

Ба більше, Трамп доручив невідкладно зупинити всю торгівлю з цією країною. Президент США оголосив своє рішення на тлі суперечок щодо витрат на оборону та війни з Іраном.

Однак минуло кілька годин і очільник Білого дому різко пом’якшив свою риторику щодо Іспанії.

"У мене дійсно були проблеми, і вони залишаються. Але Іспанія сьогодні повністю змінила свою позицію. Сьогодні Іспанія проявила велику щедрість", - заявив Трамп.

За словами американського лідера, Мадрид виконав прохання Вашингтона щодо "виплати значних сум".

Лише зараз речник іспанського прем’єра Педро Санчеса пояснив, про які саме суми йдеться.

"Мадрид виконав попередній цільовий показник НАТО щодо витрат на оборону в розмірі 2% ВВП", - наголосив він.

Іспанська влада порівнює цю суперечку з інсценованою сваркою, за якою насправді не стояло жодного серйозного конфлікту.

Також у Мадриді зауважили, що досі не зафіксовано жодних економічних наслідків або скорочення інвестицій в країну, попри гучні заяви Трампа.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп виступив з важливою заявою стосовно членства США в НАТО.

Окрім того, стало відомо, що президент США публічно збрехав про завершення переговорів з Іраном.

Ба більше, з'ясувалося, що Трамп може стати жертвою замаху.

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НАТО Сполучені Штати Америки Іспанія Дональд Трамп
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