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В Испании признались, как уладили громкий конфликт с Трампом

12:28 10.07.2026 Пт
2 мин
Президент США оценил "большую щедрость" Мадрида
aimg Юлия Капитонова
В Испании признались, как уладили громкий конфликт с Трампом Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Испании, когда узнал, что она существенно увеличила вклад в деятельность НАТО. Однако есть и другие проблемы.

С таким заявлением выступил спикер испанского премьера Педро Санчеса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время саммита НАТО в Анкаре американский лидер публично назвал Испанию "ужасным партнером".

Более того, Трамп поручил безотлагательно остановить всю торговлю с этой страной. Президент США объявил свое решение на фоне споров по поводу расходов на оборону и войны с Ираном.

Однако прошло несколько часов и глава Белого дома резко смягчил свою риторику относительно Испании.

"У меня действительно были проблемы, и они остаются. Но Испания сегодня полностью изменила свою позицию. Сегодня Испания проявила большую щедрость", - заявил Трамп.

По словам американского лидера, Мадрид выполнил просьбу Вашингтона касательно "выплаты значительных сумм".

Только сейчас спикер испанского премьера Педро Санчеса объяснил, о каких именно суммах идет речь.

"Мадрид выполнил предварительный целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП", - подчеркнул он.

Испанские власти сравнивают этот спор с инсценированной ссорой, за которой на самом деле не стояло никакого серьезного конфликта.

Также в Мадриде отметили, что до сих пор не зафиксировано никаких экономических последствий или сокращения инвестиций в страну, несмотря на громкие заявления Трампа.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп выступил с важным заявлением о членстве США в НАТО.

Кроме того, стало известно, что президент США публично соврал о завершении переговоров с Ираном.

Более того, выяснилось, что Трамп может стать жертвой покушения.

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