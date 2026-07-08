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Трамп зробив важливу заяву щодо членства США в НАТО

16:40 08.07.2026 Ср
1 хв
Американський президент висловився і щодо продажу Вашингтоном зброї
aimg Валерій Ульяненко
Трамп зробив важливу заяву щодо членства США в НАТО Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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США хочуть й надалі залишатися в НАТО і готові продовжувати продаж своєї зброї.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Американський лідер сказав союзникам по НАТО, що хоче, щоб США залишилися в Альянсі.

Крім того, Трамп повідомив, що готовий продовжувати продавати зброю "незалежно від того, як її використовуватимуть".

Також повідомляється, що президент США не повторив свою критику на адресу Іспанії чи інших членів НАТО, а також не повертався до питання про Гренландію.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомляв, що Сполучені Штати більше не хочуть вести торгівлю з Іспанією, оскільки вона "жахливий партнер" у НАТО.

Зазначимо, раніше американський президент наголошував, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО. Причиною заяви стало те, що Альянс не приєднався до операції Вашингтона проти Ірану.

Крім того, заяви Дональда Трампа щодо можливого виходу США з НАТО спровокували рідкісний розкол у лавах Республіканської партії.

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