Трампа спіймали на брехні щодо переговорів з Іраном, - ABC News

Команда президента США Дональда Трампа продовжує перемовини з Іраном. Вони тривають попри те, що американський лідер публічно відмовився від переговорного процесу з Тегераном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Журналісти поспілкувалися з посадовцем Білого дому, який говорив на умовах анонімності.

За його словами, США та Іран продовжують технічні перемовини для досягнення фінальної мирної угоди.

На цей процес жодним чином не вплинули ні заява Дональда Трампа під час саміту НАТО в Анкарі, ні масштабний обмін ударами.

Як відомо, 8 липня президент США оголосив, що режим припинення вогню з Іраном завершився, а меморандум про взаєморозуміння скасовано.

"Я більше не зацікавлений у веденні переговорів з Іраном", - заявив тоді Трамп.

Попри це, Тегеран і Вашингтон продовжують вести технічні переговори з ядерних питань.

"США, як і раніше, прагнуть знайти рішення, і технічні переговори тривають. Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю", - заявив інсайдер.