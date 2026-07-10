Трампа спіймали на брехні щодо переговорів з Іраном, - ABC News
Команда президента США Дональда Трампа продовжує перемовини з Іраном. Вони тривають попри те, що американський лідер публічно відмовився від переговорного процесу з Тегераном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Журналісти поспілкувалися з посадовцем Білого дому, який говорив на умовах анонімності.
За його словами, США та Іран продовжують технічні перемовини для досягнення фінальної мирної угоди.
На цей процес жодним чином не вплинули ні заява Дональда Трампа під час саміту НАТО в Анкарі, ні масштабний обмін ударами.
Як відомо, 8 липня президент США оголосив, що режим припинення вогню з Іраном завершився, а меморандум про взаєморозуміння скасовано.
"Я більше не зацікавлений у веденні переговорів з Іраном", - заявив тоді Трамп.
Попри це, Тегеран і Вашингтон продовжують вести технічні переговори з ядерних питань.
"США, як і раніше, прагнуть знайти рішення, і технічні переговори тривають. Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю", - заявив інсайдер.
Війна на Близькому Сході
Як писало нещодавно РБК-Україна, 8 липня Дональд Трамп офіційно підтвердив, що скасовує режим припинення вогню з Іраном.
Це рішення було оголошене після того, як іранський режим скоїв атаки на торгові судна.
Пізніше глава Білого дому розповів, що після нових ударів Тегеран зв'язувався з Вашингтоном і пропонував укласти угоду. Однак поки Трамп розмірковує над цією пропозицією.
Згідно з даними ЗМІ, Штати готуються до відновлення взаємних атак з Іраном через Ормузьку протоку.