Іспанія та Португалія відновлюють енергосистеми після найбільшого блекауту
Іспанія та Португалія відновлюють енергосистеми після найбільшого блекауту, що охопив обидві країни. Масштабне відключення залишило мільйони людей без електрики, зв'язку та транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Увечері понеділка Піренейський півострів охопила безпрецедентна енергетична криза - Іспанія та Португалія майже одночасно занурилися в темряву.
Світло згасло в містах, зупинилися поїзди, замовк мобільний зв’язок, а мільйони людей залишилися без доступу до інтернету.
До ранку вівторка, за даними оператора мережі REE, електропостачання було відновлено на 90% території Іспанії.
Як повідомляють REE у мережі Х, стан роботи електроенергетичної системи Іспанії станом на 07:00 відновлено на 99,95% (25 794 МВт).
Відновлення світла
У Португалії знову отримали світло 6,2 мільйона домогосподарств із 6,5 мільйона. Освітлення повернулося в Мадриді, Лісабоні та інших великих містах.
Втім, джерело аварії досі залишається неясним. Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру припустив, що збій міг виникнути в Іспанії.
Водночас глава уряду Іспанії Педро Санчес закликав уникати передчасних висновків і поширення дезінформації: "Жодна гіпотеза не відкидається, всі можливі причини аналізуються".
Раніше португальський оператор REN заявив, що аварію могла спричинити рідкісна атмосферна вібрація, викликана екстремальними перепадами температур. Вона нібито призвела до розсинхронізації електросистем і збою у всій європейській енергомережі.
Піком відключення стала 12:33 за місцевим часом, коли протягом п’яти секунд зникло близько 15 гігават електроенергії - 60% від усього споживання країни.
Цього вистачило, щоб вивести з ладу транспорт, телекомунікації, лікарні та фінансові системи.
Режим надзвичайної ситуації
Сотні людей опинилися в застряглих ліфтах та поїздах. Тисячі - у темних тунелях метро з телефонами як ліхтариками.
У Мадриді, де ситуація була особливо гострою, влада закликала людей залишатися на місці, аби не заважати роботі екстрених служб.
Прем’єр Санчес подякував Франції та Марокко за термінову допомогу в постачанні електроенергії. Частково дефіцит покривають газові й гідроелектростанції. Також на вулиці виведені додаткові сили поліції та Національної гвардії.
Зараз телекомунікації досі працюють нестабільно, залізничне сполучення частково паралізоване, а частина поїздів все ще стоїть у віддалених районах.
Уряд Іспанії запровадив режим надзвичайної ситуації 3-го рівня у восьми автономіях.
Причина залишається загадкою, але влада обіцяє з’ясувати її якнайшвидше.
Блекаут у Європі
Нагадаємо, що у понеділок, 28 квітня, в кількох європейських країнах сталися масштабні перебої з електропостачанням, що призвели до вимкнення електроенергії для мільйонів людей.
Згідно з повідомленнями, у Іспанії у понеділок о 12:30 (за місцевим часом) стався масштабний блекаут, коли споживання електроенергії різко впало з 25 184 мегават до 12 425 мегават.
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