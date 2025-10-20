В Іспанії картина Пабло Пікассо зникла дорогою на виставку

Роботу, написану у 1919 році, мали представити на виставці фонду CajaGranada як частину партії позичених експонатів. Твір мистецтва вартістю близько 600 тисяч євро перевозили фургоном із Мадрида 3 жовтня.



За даними фонду, вантаж прибув до місця призначення близько 10:00 ранку за місцевим часом. Під час розвантаження помітили, що деякі експонати були неправильно пронумеровані, через що не вдалося одразу провести детальну перевірку. Попри це, доставку прийняли, а фургон продовжив рух.

Протягом кількох днів запаковані твори мистецтва зберігалися під відеоспостереженням і не розкривалися. Коли ж організатори почали розпаковувати експонати, куратор виставки та керівник виставкового відділу виявили зникнення невеликої роботи Пікассо й одразу повідомили поліцію.

Іспанські ЗМІ припускають, що фургон міг зупинятися на ніч поблизу Гранади, і водії чергували, охороняючи вантаж.

Картина "Натюрморт із гітарою" - невелика робота розміром 12,7 на 9,8 сантиметра, що належала приватному колекціонеру з Мадрида. Нині правоохоронці з’ясовують, де могла зникнути картина та чи сталося це під час транспортування або вже після прибуття вантажу.