UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

В Іспанії картина Пабло Пікассо зникла дорогою на виставку

Фото: Пабло Пікассо (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Картина Пабло Пікассо Naturaleza muerta con guitarra (Натюрморт із гітарою - ред.) зникла під час перевезення з Мадрида до Гранади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Роботу, написану у 1919 році, мали представити на виставці фонду CajaGranada як частину партії позичених експонатів. Твір мистецтва вартістю близько 600 тисяч євро перевозили фургоном із Мадрида 3 жовтня.

За даними фонду, вантаж прибув до місця призначення близько 10:00 ранку за місцевим часом. Під час розвантаження помітили, що деякі експонати були неправильно пронумеровані, через що не вдалося одразу провести детальну перевірку. Попри це, доставку прийняли, а фургон продовжив рух.

Протягом кількох днів запаковані твори мистецтва зберігалися під відеоспостереженням і не розкривалися. Коли ж організатори почали розпаковувати експонати, куратор виставки та керівник виставкового відділу виявили зникнення невеликої роботи Пікассо й одразу повідомили поліцію.

Іспанські ЗМІ припускають, що фургон міг зупинятися на ніч поблизу Гранади, і водії чергували, охороняючи вантаж.

Картина "Натюрморт із гітарою" - невелика робота розміром 12,7 на 9,8 сантиметра, що належала приватному колекціонеру з Мадрида. Нині правоохоронці з’ясовують, де могла зникнути картина та чи сталося це під час транспортування або вже після прибуття вантажу.

Пограбування в Луврі

Нагадаємо, у Франції вранці неділі, 19 жовтня, невідомі зловмисники обікрали всесвітньо відомий музей Лувр. З галереї Аполлона прямо на очах у відвідувачів було викрадено низку дорогоцінностей, що належали сім'ї Наполеона Бонапарта.

Наразі відомо, що правоохоронці вже знайшли кілька викрадених речей, в тому числі пошкоджену крадіями корону імператриці Євгенії. Детальніше про пограбування та реакцію на нього - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія