В Испании картина Пабло Пикассо исчезла по дороге на выставку

Работу, написанную в 1919 году, должны были представить на выставке фонда CajaGranada как часть партии одолженных экспонатов. Произведение искусства стоимостью около 600 тысяч евро перевозили фургоном из Мадрида 3 октября.



По данным фонда, груз прибыл к месту назначения около 10:00 утра по местному времени. Во время разгрузки заметили, что некоторые экспонаты были неправильно пронумерованы, из-за чего не удалось сразу провести детальную проверку. Несмотря на это, доставку приняли, а фургон продолжил движение.

В течение нескольких дней упакованные произведения искусства хранились под видеонаблюдением и не вскрывались. Когда же организаторы начали распаковывать экспонаты, куратор выставки и руководитель выставочного отдела обнаружили пропажу небольшой работы Пикассо и сразу сообщили в полицию.

Испанские СМИ предполагают, что фургон мог останавливаться на ночь вблизи Гранады, и водители дежурили, охраняя груз.

Картина "Натюрморт с гитарой" - небольшая работа размером 12,7 на 9,8 сантиметра, принадлежавшая частному коллекционеру из Мадрида. Сейчас правоохранители выясняют, где могла исчезнуть картина и произошло ли это во время транспортировки или уже после прибытия груза.