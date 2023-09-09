Іспанія знищила Грузію, Петраков вивіз нічию з Туреччини: що сталося у відборі Євро-2024

Вечір розпочався з тбіліського погрому. Грузинська збірна з Гочолейшвілі та Азарові в старті ще до перерви пропустила чотири м'ячі від іспанців (дубль Морати, Ольмо та автогол Квірквелії). Чакветадзе відквитав один гол на старті другої половини, але Мората, Ніко Вільямс і 16-річний дебютант Ямал добили кавказців (7:1).

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Значно скромнішою була інша піренейська збірна. Португальцям вистачило й одного забитого м'яча для виїзної перемоги над збірною Словаччини. Під завісу першого тайму Бруну Фернандеш з правого флангу ввійшов до штрафного та класно пробив у дальній кут – 0:1 і лідерство в групі з максимумом очок у підсумку.

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Ледь не створила сенсацію збірна Вірменії з Олександром Петраковим на чолі. Підопічні українського фахівця шокували збірну Туреччини голом на старті другої половини – Дашян зорієнтувався після помилки оборони й "прошив" кіпера ударом із меж штрафного. Турки відігралися за дві хвилини до кінця основного часу, коли Їлдірім зіграв на добиванні в покинуті голкіпером ворота.

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Нарешті збірна Хорватії вдома декласувала латвійців. Повели балканці на 3-й хвилині, коли Петковіч виконав штрафний у стилі Роналду. Згодом Іванушец проштовхнув м'яч у сітку з кількох метрів. А перед перервою Петковіч оформив дубль, замкнувши дальню стійку. Після перерви добили балтійців Крамаріч і Пашаліч.

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Турнірні таблиці груп A, D, J: