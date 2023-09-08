Арбітр за Англію і гол-фантом у Донецьку: як збірна України скандально покинула Євро-2012

Збірна України зазнала болісної поразки від англійців на домашньому чемпіонаті Європи 2012 року. Суперечки щодо легітимності забитого м'яча нападника харківського "Металіста" та донецького "Шахтаря" Марко Девіча тривають досі.

Досі шляхи збірних України та Англії перетиналися 9 разів. "Синьо-жовті" перемогли лише одного разу, мінімально здолавши "Трьох левів" у кваліфікації до ЧС-2010. Натомість англійці виграли 6 поєдинків. Зокрема, і найважливіший – у вирішальному турі групового етапу Євро-2012.

Той матч отримав ярлик скандального ще до фінального свистка. На кону була ціла путівка в плей-офф чемпіонату Європи. Оскільки переможець отримував усе, тож ціна помилки була надвеликою. Отже, кожна дрібниця на смарагдовому газоні "Донбас-Арени" мала значення.

"Три леви" повели в рахунку на старті другої половини. Українці, здавалося, відбилися під час подачі кутового, але англійська збірна організувала атаку другим темпом. Джеррард подав із правого флангу в район воротарського, де Пятов не зміг зафіксувати м'яч, а Руні в гордій самотності замкнув дальню стійку.

Та головний епізод стався у середині тайму. "Синьо-жовті" вибігли в контратаку, на фініші якої нападник збірної України Девіч поклав на газон Террі та відправив м'яч у напрямку воріт, але англійський оборонець виніс м'яч із лінії воріт. Принаймні так вирішила суддівська бригада.

Помилку арбітра підтвердив перший же повтор. Угорець Кашшаї мав би зафіксувати гол, оскільки Террі вибив м'яч із-за лінії воріт. Утім, головний суддя цього справді міг не помітити через власну позицію, а от куди дивився його асистент поруч із воротами – питання відкрите.

На бригаду арбітрів після фінального свистка посипалися усі можливі прокляття. На ранок якийсь жартівник "поховав" Кашшаї у Вікіпедії, а звідусіль почали лунати щоразу переконливіші голоси про необхідність запровадження технологій у футболі. Мовляв, системи на кшталт VAR не допустили б такої ганьби.

Та, звісно, є одне "але". Якби рефері переглянув повтор епізоду, то гол Девіча не зарахував би точно. Справа в тому, що Мілевський перебував в офсайді в момент діагональної передачі на нього, а вже потім віддав на сербського українця пас. Та у вболівальницький лексикон прізвище Кашшаї вже потрапило в один ряд із "лайливими" Педерсеном і Фредрікссоном. Ті, на думку футбольних мас, теж "убивали" збірні України та СРСР...

Євро-2012, група D, 3-й тур

Англія – Україна – 1:0

Гол: Руні, 48

Склад збірної України: Пятов – Гусєв, Хачеріді, Ракицький, Селін – Ярмоленко, Тимощук, Гармаш (Назаренко, 78), Коноплянка – Девіч (Шевченко, 70), Мілевський (Бутко, 77)