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Испания уничтожила Грузию, Петраков вывез ничью из Турции: что произошло в отборе Евро-2024

Фото: Альваро Мората оформил хет-трик в столице Грузии (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Пятый тур квалификации к чемпионату Европы 2024 года в пятницу продолжился семью матчами. Разгромные победы одержали национальные команды Испании, Шотландии и Хорватии, а сборная Армении добыла выездную ничью в принципиальном противостоянии с турками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

 

Вечер начался с тбилисского погрома. Грузинская сборная с Гочолейшвили и Азарови в старте еще до перерыва пропустила четыре мяча от испанцев (дубль Мораты, Ольмо и автогол Квирквелии). Чакветадзе отквитал один гол на старте второй половины, но Мората, Нико Уильямс и 16-летний дебютант Ямал добили кавказцев (7:1).

 

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Значительно скромнее была другая пиренейская сборная. Португальцам хватило и одного забитого мяча для выездной победы над сборной Словакии. Под занавес первого тайма Бруну Фернандеш с правого фланга вошел в штрафную и классно пробил в дальний угол – 0:1 и лидерство в группе с максимумом очков в итоге.

 

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Едва не создала сенсацию сборная Армении с Александром Петраковым во главе. Подопечные украинского специалиста шокировали сборную Турции голом на старте второй половины – Дашян сориентировался после ошибки обороны и "прошил" кипера ударом из пределов штрафной. Турки отыгрались за две минуты до конца основного времени, когда Йылдырим сыграл на добивании в оставленные голкипером ворота.

 

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Наконец сборная Хорватии дома деклассировала латвийцев. Повели балканцы на 3-й минуте, когда Петкович исполнил штрафной в стиле Роналду. Вскоре Иванушец протолкнул мяч в сетку с нескольких метров. А перед перерывом Петкович оформил дубль, замкнув дальнюю штангу. После перерыва добили балтийцев Крамарич и Пашалич.

 

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Турнирные таблицы групп A, D, J:

 

 

 

Напомним, утром подготовили анонс встречи Украины и Англии в квалификации к Евро-2024.

К слову, накануне разобрали скандальный гол-фантом Девича Англии на домашнем Евро-2012.

Напомним, ранее вспомнили шедевр хавбека "Днепра" Назаренко в ворота сборной Англии.

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